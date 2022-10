Meghan Markle a «très peu» les traits de la princesse Diana, selon un expert royal

Meghan Markle a raté une occasion d’honorer feu la reine Elizabeth II.

Le podcast de Markle a repris mardi après une période de deuil royal pour la reine Elizabeth II. Cependant, l’épisode n’incluait aucune mention de la mort ou des contributions de Sa Majesté.

L’expert royal Kinsey Schofield a déclaré à Fox News Digital que même si les épisodes étaient préenregistrés, cela “n’aurait pas fait de mal” d’ajouter quelque chose de spécial pour la reine et a remis en question la marque de féminisme de l’actrice.

“Tous les épisodes du podcast ‘Archetypes’ ont été enregistrés avant la mort de la reine Elizabeth II. Étant donné que la marque de Meghan semble mettre en avant le féminisme et que le podcast concerne la lutte contre les idées fausses et les étiquettes sur les femmes qui les retiennent, cela n’aurait pas fait de mal d’ajouter un simple intro ou au revoir en remerciant la reine pour sa vie de service », a déclaré Schofield.

MEGHAN MARKLE CRITIQUE HOLLYWOOD POUR L’UTILISATION DU STÉRÉOTYPE “DRAGON LADY” DANS LE PREMIER PODCAST DEPUIS LA MORT DE LA REINE

“La reine a ouvert la porte à la première femme Premier ministre du Royaume-Uni, Margaret Thatcher. Avec le Royaume-Uni à l’aise sous la direction de la reine Elizabeth, il n’était pas difficile d’imaginer un leader féroce et avant-gardiste comme Thatcher en tant que Premier ministre. Un total de trois les femmes se sont retrouvées à ce poste sous le règne de la reine Elizabeth. Pendant ce temps, les États-Unis n’ont pas encore élu de femme à la présidence.

Le podcast Spotify de Markle “Archetypes” se concentre sur les luttes auxquelles les femmes sont confrontées. Les épisodes qui ont été publiés jusqu’à présent incluent des conversations avec Serena Williams, Mariah Carey, ainsi que plus récemment Margaret Cho et Lisa Ling.

L’hôte du podcast “To Di For Daily” a souligné que la reine Elizabeth II ne partageait pas non plus ses responsabilités professionnelles avec qui que ce soit, y compris feu le prince Philip.

“La reine n’a pas partagé ses responsabilités professionnelles avec son mari, elle a refusé de prendre son nom de famille au sens traditionnel, et elle a travaillé jusqu’à son dernier souffle.”

“On pourrait penser que Meghan reconnaîtrait sa vie de service au-delà de” mettre une couverture de magazine Variety en attente “mais qui suis-je pour en juger?”

VARIÉTÉ REPORTE LE NUMÉRO DU «POUVOIR DES FEMMES» DE MEGHAN MARKLE «SANS RESPECT» POUR LA REINE ELIZABETH II

L’actrice de “Suits” devait faire la couverture de Variety après avoir été choisie comme l’une des lauréates de Variety’s Power of Women.

“Meghan, la duchesse de Sussex, a été choisie comme l’une des lauréates stellaires de cette année. La couverture de la duchesse sera reportée à une date ultérieure, par respect pour le décès récent de la reine Elizabeth II”, a annoncé le média sur Twitter après le la mort de la reine.

Malgré les tentatives de féminisme de Markle, Schofield a critiqué la marque de l’ancienne actrice.

“En général, il m’est difficile de prendre Meghan au sérieux en tant que féministe alors que chaque opportunité qui lui a été présentée au cours des cinq dernières années est le résultat direct de l’homme qu’elle a épousé”, a-t-elle déclaré à Fox News Digital.

Le commentateur royal a également noté la différence entre le travail caritatif de feu la princesse Diana et la duchesse de Sussex. La princesse Diana était connue pour son travail auprès des personnes dans le besoin et, à un moment donné, elle était liée à au moins 100 organisations caritatives.

En 1987, Diana a ouvert un hôpital en Grande-Bretagne qui ne traitait que des patients souffrant du VIH/SIDA. Elle a été photographiée en train de serrer la main d’un patient, ce qui a contribué à mettre fin à la stigmatisation selon laquelle la maladie pouvait être transmise aux autres par le toucher.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Alors que certains ont comparé le sort de Markle avec la famille royale après avoir épousé le prince Harry au propre voyage de Diana, Schofield n’est pas d’accord.

“Je vois très peu de princesse Diana dans les derniers efforts de Meghan”, a-t-elle déclaré à Fox News Digital. “Ce que nous aimions chez Diana, c’était de la voir avec des gens. Tenir des enfants. Rire avec les personnes âgées. L’empathie et la compassion écrites sur tout son corps.”

“Diana n’aurait pas emmené des photographes ou une équipe de tournage avec elle à Uvalde. Tout ce que fait Meghan semble superficiel et manque de profondeur et de chaleur.”

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Ashley Papa de Fox News Digital a contribué à ce rapport.