Meghan Markle a-t-elle retrouvé les faveurs de la famille royale ?

Ces derniers mois ont été chargés pour Meghan, la duchesse de Sussex. Après la période officielle de deuil pour la mort de la reine Elizabeth II, son podcast Archétypes continue de dominer les charts de streaming dans le monde entier. Cela génère des conversations et des colonnes autour des sujets qu’elle a choisi de déballer et des invités avec lesquels elle s’est assise, notamment Constance Wu, Issa Rae et Sophie Grégoire Trudeau. Ensuite, il y a eu des couvertures de magazines et des interviews avec Magazine de New Yorkest la coupe et Variétédans lequel elle a parlé du deuil de la reine et de sa vie avec ses deux enfants, trois chiens et bien sûr le prince Harry.

Il est juste de dire que Meghan est comme Marmite en ce qui concerne l’opinion publique – les gens l’aiment ou la détestent. D’un côté, son podcast attire un grand nombre, avec le premier épisode mettant en vedette Serena Williams en tête des charts au Royaume-Uni, aux États-Unis, au Canada et dans les pays anglophones. De l’autre, ses détracteurs, comme l’auteure Angela Levin, qui a écrit Camilla : duchesse de Cornouaillesdites qu’elle profite de son appartenance à la famille royale et s’indigne de beaucoup de choses qu’elle dit, par exemple, se référant au prince Harry comme son mari – même s’il l’est.

Mais ce n’est pas le public avec qui elle doit vraiment s’attirer les faveurs – c’est la famille royale. Célèbres pour garder leur calme et continuer, ils n’ont officiellement commenté aucun des podcasts ou des interviews. Mais en privé, selon Tom Bower, auteur de Vengeance : Meghan, Harry et la guerre entre les Windsors on dit qu’ils sont “extrêmement nerveux” à propos de ce que Meghan (et Harry) ont déjà dit – et de ce qui va arriver.

2023 était censée être l’année de la réconciliation pour Meghan, Harry et la famille royale. Selon un article paru dans un journal britannique, le plan était qu’après la collaboration de Duke et Duchess sur Netflix et le livre de Harry, ils lanceraient une offensive de charme, en commençant par The Queen, puis se réconcilieraient avec le reste de la famille. Mais malheureusement, la mort de la reine a saboté leurs plans. La réconciliation peut encore se produire après la sortie du livre ou du documentaire, mais il est certain que ce n’est pas ainsi que Meghan et Harry voulaient que leur 2023 se déroule.

Au lieu de cela, ils ont été brusquement repoussés sous les projecteurs de la famille royale lorsqu’ils ont assisté aux funérailles de la reine, générant également tout un tas de gros titres. Ils étaient allés au Royaume-Uni, assistaient à une série d’événements caritatifs et devaient rentrer chez eux à la mort de la reine, ce qui signifie qu’ils ont passé plus de temps au Royaume-Uni qu’ils ne l’ont fait depuis leur déménagement aux États-Unis en 2020.

De l’extérieur, en regardant à l’intérieur, nous avons vu une famille en deuil, rassemblée par le chagrin. Mais il semble que les clivages soient toujours clairs et présents. Nous avons vu les anciens «Fab Four», le prince et la princesse de Galles, William et Catherine, ainsi que le duc et la duchesse de Sussex, le prince Harry et Meghan conclure une trêve délicate et faire une promenade à Windsor, où ils se sont unis avant pour saluer les sympathisants et accepter les hommages floraux. Mais le langage corporel entre les deux couples était clair : il n’y a pas d’amour perdu ici.

De gauche à droite, le prince William, prince de Galles, Kate, princesse de Galles, le prince Harry et Meghan, duchesse de Sussex saluent les membres du public au château de Windsor, après le décès de la reine Elizabeth II jeudi, à Windsor, en Angleterre, samedi , 10 septembre 2022. (Kirsty O’Connor/Pool Photo via AP)

Il y a eu des rapports ultérieurs selon lesquels Meghan et Harry n’étaient «pas invités» à une réception pré-enterrement pour la reine tenue au palais de Buckingham, la raison étant que ce n’était que pour les membres de la famille royale qui travaillaient – ​​bien que cela soulève la question de savoir pourquoi une invitation leur a été étendue. en premier lieu puisqu’ils ne travaillent pas dans la famille royale.

“MEMBRE BEAUCOUP AIMÉ” DE LA FAMILLE ROYALE

Avec le retour du duc et de la duchesse de Sussex chez eux en Californie sans “accord de paix”, il semble que rien n’ait changé. Meghan et Harry continuent de vivre leur vie et de travailler sur des projets avec Netflix et Spotify. Meghan, en particulier, reste une figure controversée qui continue de faire des vagues avec les choses qu’elle dit et le contenu qu’elle crée. Mais elle reste aussi, selon les mots de feu la reine, “un membre très aimé” de la famille royale.

N’oublions pas que dans son premier discours, le roi Charles III a souhaité exprimer son “amour pour Harry et Meghan alors qu’ils continuent à construire leur vie à l’étranger”. Meghan est peut-être une figure controversée de la famille, ce qui signifie qu’elle n’est pas en leur faveur. Mais l’a-t-elle déjà été et, plus important encore, veut-elle l’être ?

Meghan a toujours fait son propre truc, a travaillé avec les organismes de bienfaisance qu’elle voulait, a poursuivi son activisme et crée maintenant du contenu auquel elle croit vraiment.

En fait, dans un épisode de son podcast Archétypes, elle a parlé d’activisme, en particulier pourquoi les femmes qui se battent pour les problèmes qui les préoccupent attirent tant de critiques de la part du public. À la fin de l’épisode, Meghan partage un conseil qu’elle a reçu quelques jours avant son mariage en mai 2018 de «une femme très, très influente et inspirante, qui, pour sa propre vie privée, je ne partagerai pas avec qui c’était tu.”

Elle a poursuivi en disant : « Elle m’a dit, je sais que votre vie est en train de changer, mais s’il vous plaît, n’abandonnez pas votre militantisme. N’abandonnez pas parce que cela signifie tellement pour les femmes et les filles. Meghan a poursuivi en disant: «Et j’ai continué à faire le travail pour les femmes et les filles parce que c’est important, oui. Mais aussi parce qu’elle m’a encouragé à le faire. Meghan a toujours forgé son propre chemin, et elle se fiche de savoir si elle ébouriffe des plumes en cours de route.

Je pense que ce que le roi Charles III a dit dans son premier discours était significatif. Il a exprimé son “amour pour Harry et Meghan alors qu’ils continuent à construire leur vie à l’étranger”.

C’était comme s’il voulait presque tirer un trait sur ce que les opposants avaient proclamé que Harry, mais plus encore Meghan, n’était plus un membre bienvenu de la famille royale. Le roi Charles III a pris du temps dans son tout premier discours en tant que monarque, à un moment très émouvant, pour s’assurer que Meghan et Harry soient distingués et soutenus. Il disait s’ils sont ou non dans les bons livres de la famille royale, s’ils sont en faveur ou non, ils font partie de la famille. Cependant, en ce moment, il est juste de dire qu’ils ne sont pas dans les meilleurs termes. Le palais reste préparé aux retombées des nouvelles versions des Sussex et à ce qu’elles pourraient signifier pour la famille royale, et en particulier le roi et la reine.

Une fois le livre de Harry, De rechange, est libéré et que la poussière est retombée, il pourrait y avoir de la place pour cette année de réconciliation. Tout dépend des vérités qui sont dites dans ces pièces et des retombées qui en découlent. Mais l’essentiel est ceci; Meghan, la duchesse de Sussex est sa propre femme et celle qui ne fait rien pour être aimée ou pour trouver les faveurs de qui que ce soit – y compris la famille royale. Il ne semble pas que cela changera de si tôt.