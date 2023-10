Meghan Markle a mis la famille royale « dans le rétroviseur », se réinventant en tant qu’acteur puissant d’Hollywood : auteur

Meghan Markle est déterminée à se réinventer en tant qu’acteur puissant d’Hollywood.

Cette affirmation a été faite par l’auteur britannique Andrew Morton, qui a déjà écrit un livre sur l’ancienne star de « Suits » intitulé « Meghan: A Hollywood Princess ». Il a déclaré à Fox News Digital qu’il n’envisageait pas que la mère de deux enfants revienne un jour au Royaume-Uni.

« Meghan fait sa propre vie sur la côte ouest », a déclaré Morton. « La famille royale est dans le rétroviseur de sa vie. Elle est passée à autre chose. »

La version papier du dernier livre de Morton, « La reine : sa vie » a été publié le 5 septembre avec un nouvel épilogue. Il examine en profondeur la vie et l’héritage de la reine Elizabeth II.

L’auteur à succès, connu pour être le biographe de la princesse Diana, a déjà écrit des livres sur d’autres membres de la famille royale britannique.

« D’après ce que j’ai compris, Meghan va lancer une nouvelle version mise à jour de [her lifestyle website] Le Tig », a affirmé Morton. « Donc je pense [the Duke and Duchess of Sussex] ont leur propre vie, et ils ont réussi à s’en sortir. Et chaque jour qui passe, ils s’implantent davantage en Californie. »

« L’État dans lequel ils vivent regorge de milliardaires et de millionnaires », a expliqué Morton. « Donc, s’ils veulent récolter des fonds pour leurs œuvres caritatives, ils ont choisi… un terrain très fertile. D’autres membres de la famille royale envieront de pouvoir aller à un dîner et récolter des millions de dollars pour leurs œuvres caritatives. C’est donc ce qu’ils feront. »

Un porte-parole du duc et de la duchesse de Sussex n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Fox News Digital.

Markle a fermé son site Web lifestyle quelques mois après avoir commencé à sortir avec le prince britannique en 2017. Le site, destiné à partager les réflexions personnelles de Markle ainsi que ses passions pour la gastronomie et les voyages, a été créé en 2014. Son nom est inspiré du vin italien Tignanello. .

Markle, 42 ans, est devenue la duchesse de Sussex lorsqu’elle a épousé le prince Harry, 39 ans, en 2018.

En 2019, le chef d’entreprise de Markle a déposé des documents aux États-Unis pour conserver les droits sur son site jusqu’en 2021. Cela a suscité des spéculations selon lesquelles la duchesse allait le relancer. Cependant, un porte-parole du palais avait déclaré à l’époque qu’il n’y avait « absolument aucun projet de relance du ‘Tig' ».

Le duc et la duchesse de Sussex ont reculé en tant que membres de la famille royale en 2020. À l’époque, ils avaient évoqué ce qu’ils considéraient comme le traitement raciste des médias à l’égard de la duchesse et un manque de soutien de la part du palais.

Morton a déclaré qu’en bâtissant sa propre vie en Californie, Markle n’avait probablement aucune envie de retourner au Royaume-Uni – surtout si cela signifiait faire la révérence à Kate Middleton. La princesse de Galles est mariée au prince William, le frère aîné de Harry, héritier du trône. Selon le protocole royal, Markle ne serait tenu de s’incliner devant la mère de trois enfants qu’une fois que William monterait sur le trône.

« J’ai juste l’impression que Meghan n’a jamais vraiment adopté les règles et les rituels de la famille royale », a affirmé Morton. « Elle n’a pas compris qu’elle devait faire la révérence à la reine en privé. Ce n’est un secret pour personne qu’il n’y a pas beaucoup d’amour perdu entre Kate et Meghan, et Meghan fait sa propre vie sur la côte ouest. »

« C’est une célébrité », a ajouté Morton.

Le couple a exprimé ses griefs depuis son déménagement en Californie. En 2021, ils ont participé à une interview de deux heures avec Oprah Winfrey qui a été vue par près de 50 millions de personnes dans le monde. Cette année-là, Harry a également parlé de ses difficultés à se faire connaître du public pour la série documentaire Apple TV+ « The Me You Can’t See », qui le montrait lors d’une séance de thérapie.

Markle a lancé un podcast intitulé « Archetypes » en 2022, qui s’est classé en tête des classements Spotify dans le monde entier. En décembre, le documentaire Netflix en six parties du couple est sorti. Il détaillait leur histoire d’amour et leurs difficultés avec la vie royale.

Le 10 janvier, les mémoires de Harry, « Spare », ont battu le record du livre de non-fiction le plus vendu de tous les temps. Dans le récit, le duc de Sussex a parlé de sa rivalité avec son frère aîné, ainsi que de l’impact de la mort de sa mère Diana au fil des années.

Même si Markle a largement fait profil bas en Californie, elle a fait plusieurs apparitions cette année. Fin septembre, elle et Harry faisaient partie des grands noms qui ont rejoint Kevin Costner lors d’une collecte de fonds caritative One805 pour soutenir la communauté des premiers intervenants de Santa Barbara. Auparavant, elle avait fait la une des journaux en accompagnant Harry aux Jeux Invictus en Allemagne.

Lors de sa rencontre avec Winfrey, Markle a évoqué les informations selon lesquelles elle avait quitté Middleton, 41 ans, en larmes avant son mariage royal en 2018 en raison d’un désaccord sur les robes de demoiselle d’honneur.

« C’est l’inverse qui s’est produit », a déclaré Markle au magnat de la télévision.

« Et je ne dis pas cela pour dénigrer qui que ce soit, car ce fut une semaine de mariage très difficile et elle était bouleversée par quelque chose », a poursuivi la duchesse. « Mais elle en était propriétaire, et elle s’est excusée, et elle m’a apporté des fleurs et une note d’excuse. En fait, je pense que c’est – je ne pense pas que ce soit juste pour elle d’entrer dans les détails parce qu’elle s’est excusée. Et j’ai pardonné. son. »

Markle a décrit Middleton comme « une bonne personne » et a déclaré que les gens ne devraient pas les opposer les uns aux autres.

« Si tu m’aimes, tu n’es pas obligé de la détester », a déclaré Markle. « Et si tu l’aimes, tu n’es pas obligé de me détester. »

Lorsqu’on lui a demandé s’il envisageait un jour qu’Harry revienne en tant que royal actif, que ce soit dans un rôle à temps plein ou à temps partiel, Morton a répondu « Ne dites jamais jamais ».

« Mais il semble que lui et sa femme gagnent leur vie grâce à leurs propres œuvres caritatives et qu’ils ont leurs propres angles commerciaux », a expliqué Morton. « Indépendamment de la famille royale, ils sont riches en eux-mêmes. Ils réussissent par eux-mêmes. »

Morton a décrit le prochain chapitre de la saga Sussex comme le « deuxième album difficile » du couple, un où ils devront développer leur marque au-delà de l’expression de leurs griefs. Morton a déclaré que le couple ferait mieux de rester aux États-Unis

« Ils ne sont en aucun cas populaires en Grande-Bretagne », a-t-il affirmé. « Il n’y a pas de grand mouvement en Grande-Bretagne pour qu’ils reviennent. Ils semblent installés aux États-Unis et Harry fait ce qu’il a toujours voulu faire. Il n’a jamais vraiment voulu être un membre de la famille royale, il n’a jamais vraiment voulu consacrer tout son temps à la famille royale. devoirs… Ils auraient pu faire quelque chose de plus s’ils avaient accordé plus d’attention et s’étaient concentrés sur ce qu’on leur avait demandé de faire.

« La reine a délibérément donné à Harry et Meghan des emplois dans le Commonwealth », a déclaré Morton. « Elle a reconnu qu’ils pouvaient aller vivre quelque part en dehors de la Grande-Bretagne. Ils pouvaient aller vivre en Nouvelle-Zélande, en Afrique du Sud ou au Canada et faire leur travail à partir de là… Il n’y aurait aucune sorte de concurrence avec William et Kate. »

« Quand la reine était la princesse Elizabeth et qu’elle venait de se marier, elle et le prince Philip sont allés à Malte pendant plusieurs années où ils ont vécu une vie parfaitement normale, accomplissant quelques engagements royaux, mais élevant en grande partie une famille. »

« L’opportunité était là pour Meghan et Harry, mais ils ont choisi de suivre une voie différente », a ajouté Morton.

Le duc et la duchesse de Sussex résident dans la riche ville côtière de Montecito avec leurs deux enfants.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.