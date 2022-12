Meghan Markle à la traîne pour avoir plaisanté sur la révérence à la reine, Twitter vient à la défense

Meghan Markle, depuis son mariage avec le prince Harry et tout ce qui a suivi concernant la famille royale britannique par la suite, a été victime d’attaques misogynes et racistes sur les réseaux sociaux. Après la chute des nouvelles docuseries Netflix “Harry et Meghan”, la controverse autour du couple a pris un nouvel élan. Au cours d’un épisode, Meghan et Harry ont expliqué qu’elle ne connaissait pas la bonne façon de faire la révérence lors de sa première rencontre avec la reine Elizabeth II.

Meghan a expliqué qu’elle ne savait pas qu’elle était sur le point de rencontrer la reine, Harry plaisantant sur le fait qu’il ne savait pas comment dire à quelqu’un qu’il devrait se prosterner devant sa grand-mère. Meghan a continué à démontrer en plaisantant la révérence qu’elle a faite et a partagé comment on lui a dit plus tard qu’elle avait fait “très bien”. Cependant, beaucoup sur Twitter ont commencé à la troller sur le clip, et beaucoup sont venus à sa défense.

Le clip complet montre que Meghan Markle se déprécie. Elle plaisante à ses dépens. C’est le point. Et encore une fois, cela ne fait que souligner le genre d’absurdités auxquelles Meghan a dû faire face: la torsion malveillante incessante de tout ce qu’elle fait et dit. https://t.co/GMEM3NjsBK —Owen Jones (@OwenJones84) 9 décembre 2022

Elle parle de ses expériences vécues de la famille royale et du racisme— Finn White (Ils/Eux) (@ FW10826) 8 décembre 2022

Elle se moquait d’elle-même Angie – est-ce que ça vous a échappé ? – Emma Stansfield (@EmmaSStansfield) 9 décembre 2022

Plus tôt, Harry et Meghan ont partagé comment ils se sont rencontrés sur Instagram. “Je faisais défiler mon flux et quelqu’un qui était un ami avait cette vidéo d’eux, comme un Snapchat…” expliqua Harry tandis que Meghan gloussa. Elle avait sur le filtre Snapchat avec les oreilles de chien. “C’est ce qu’il a vu de moi, ” a-t-elle plaisanté. “C’était la première chose.”

