MEGHAN Markle a jailli qu’elle « aime les hommes de Londres » et « voulait rencontrer quelqu’un » avant de rencontrer le prince Harry, a affirmé l’ex-copain Lizzie Cundy.

L’actrice américaine s’était liée d’amitié avec l’ancien mannequin – Cundy affirmant que Meghan n’avait pas caché sa préférence pour les hommes anglais.

Meghan Markle est vue en train de discuter avec Lizzie Cundy, qui prétend avoir révélé son amour pour les hommes anglais

S’adressant au Daily Mail, elle a déclaré: « Nous avons un clip d’elle disant: « Je veux être une fille de Londres, j’aime les hommes de Londres et j’aime tout ce qui concerne Londres.

« On m’a demandé de m’occuper de Meghan quand elle est venue ici. Elle voulait rencontrer quelqu’un. »

Cependant, elle a affirmé qu’elle avait été « lâchée » par Meghan après que son étoile a commencé à monter.

Cundy a rencontré Meghan pour la première fois après avoir été invitée à l’accompagner à un dîner de charité en 2013.

Et à peine trois ans plus tard, Meghan a rencontré le prince Harry avec le couple qui s’est marié en 2018.

Le couple a d’abord vécu à Londres avec Kate Middleton et le prince Harry, mais a ensuite déménagé à Windsor avec des informations selon lesquelles ils voulaient échapper au « bol de poisson rouge » en direct d’être un royal.

Mais après à peine 18 mois de mariage, le couple a annoncé qu’il quitterait la famille royale.

Après un bref séjour au Canada, le couple s’est depuis installé à LA avec leur fils Archie.

Cette année, ils ont accueilli leur fille Lilibet.

Depuis leur déménagement, Meghan et Harry ont été occupés à signer des accords de plusieurs millions de livres avec Spotify et Netflix.

Meghan, qui est devenue célèbre dans le drame juridique Suits, a également exprimé un documentaire Disney Plus sur les éléphants avant d’écrire un livre d’images sur le lien entre père et fils, The Bench.

Pendant ce temps, le prince Harry s’est essayé à l’écriture d’un livre, révélant qu’il se préparait à publier un mémoire.

Le livre, écrit par un nègre, devrait voir le duc de 36 ans être « totalement véridique ».

Mais les experts royaux ont averti que le prince pourrait détruire toute chance de réconciliation avec sa famille avec les mémoires.

