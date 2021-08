Meghan Markle ‘a humilié ses détracteurs et a humilié la famille royale

MEGHAN Markle « a humilié ses détracteurs et humilié la famille royale », selon un biographe.

Tom Bower pense que la prochaine étape de Meghan est de « conquérir le monde » avant son 40e anniversaire mercredi.

Il a écrit dans une chronique pour The Sun : « Elle a humilié ses critiques et humilié la famille royale.

« Ses prochaines étapes sont de conquérir l’Amérique, puis le monde.

« Les critiques soutiennent que la mégalomanie de Meghan n’a pas de limites. Ses admirateurs rétorquent qu’elle réalise à dessein le rêve américain. »

Bower a ajouté: « En soufflant les 40 bougies de son gâteau d’anniversaire mercredi, Meghan Markle sera à juste titre ravie de son triomphe phénoménal.

« Contrairement à de nombreuses femmes qui craignent de basculer du bord de la falaise à 40 ans, Meghan est sous les projecteurs du monde en tant que l’une des superstars du monde, convaincue que son destin s’envolera vers une gloire et une fortune plus grandes.

« En seulement 18 mois après avoir snobé la reine et abandonné la Grande-Bretagne, Meghan et le prince Harry profitent d’un style de vie enviable dans leur palais de 11 millions de livres sterling, neuf chambres et 16 salles de bains au nord de Los Angeles.

« Financée par des contrats de plusieurs millions de dollars avec Netflix, Spotify et un contrat d’édition de quatre livres, elle est assise au soleil à côté d’une immense piscine dans un jardin bien entretenu de cinq acres, complotant comment réaliser ses ambitions à couper le souffle.

« A 40 ans, Meghan a le sentiment à juste titre qu’elle est au sommet de ses pouvoirs, la maîtresse navigatrice de son propre récit et du destin du prince Harry.

« À son âge marquant, la duchesse de Sussex peut se féliciter d’avoir défié toutes les chances. »

Cela vient au milieu des informations selon lesquelles Meghan embauche l’organisateur de fêtes d’Oprah Winfrey pour son 40e anniversaire qui accueillera 65 ans et n’enfreindra pas les règles de Covid.

La duchesse de Sussex aurait chargé Colin Cowie de planifier l’anniversaire marquant pour elle et le manoir de 11 millions de livres sterling de Harry à Santa Barbara, en Californie.

Cowie est connu pour son extravagance et a été cité en disant que « l’équation de l’étalon-or de service n’est pas 1+1=2. C’est 1+1=3. Que pouvez-vous faire pour garder une longueur d’avance ? »

Il a organisé des fêtes pour des célébrités comme Jennifer Aniston, Tom Cruise et Kim Kardashian.

Harry aurait commandé un gâteau au boulanger local Posies & Sugar et la fête serait censée être discrète, selon le Mirror.

Les invités de la journée apprécieront les « tables de pâturage » avec des aliments et des vins d’origine locale.

Une source a déclaré: « Megan veut un petit rassemblement. Environ 65 personnes sont invitées, ses amis les plus proches et sa famille. Colin lui a été recommandé par Oprah qui organise toujours des fêtes fabuleuses. »

