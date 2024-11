Meghan Markle a « fait une énorme demande » pour rivaliser avec la princesse Kate | Royale | Nouvelles

Parlant de ses conditions de vie, le prince Harry a déclaré : « En ce qui concerne les gens, nous vivions dans un palais. Et nous étions dans un cottage. »

Meghan a ajouté : « Kensington Palace a l’air très royal, bien sûr. Il est dit ‘palais’ dans le nom ! Mais Nottingham Cottage était si petit. »

Le Miroir rapporte que Meghan a été informée que vivre au château de Windsor ne serait pas privé et que la vie privée du couple serait violée car de nombreuses visites publiques du château ont lieu au cours de l’année.

La maison de William et Kate au centre de Londres, l’appartement 1A du palais de Kensington, appartenait à la princesse Margaret. Les locaux d’habitation sont répartis sur quatre étages et comprennent plus de 20 pièces, dont trois cuisines et neuf chambres pour les membres du personnel. Il a été rénové pour un coût de 4,5 millions de livres sterling pour le contribuable avec un nouveau toit, un nouveau système électrique et le retrait de l’amiante.

L’expert royal et auteur Christopher Warwick a déclaré : « Toutes ces résidences royales du palais de Kensington sont appelées appartements, ce qui bien sûr fait immédiatement penser aux gens qu’il s’agit d’appartements, comme le terme américain pour un appartement. Ce n’est pas le cas. »

Il a expliqué : « Si vous les considérez comme étant ces magnifiques maisons mitoyennes en brique rouge. Parce qu’elles sont toutes jointes mais des maisons séparées.