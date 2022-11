Meghan Markle a fait face à des menaces “dégoûtantes” au Royaume-Uni, selon l’ancien responsable du contre-terrorisme : “Très réel”

Meghan Markle a fait face à des menaces “très réelles” pendant son séjour au Royaume-Uni avec son mari, le prince Harry.

Mardi, l’ancien chef du contre-terrorisme de la police métropolitaine est apparu sur Channel 4 News et a décrit comment la vie de la duchesse de Sussex était en danger avant son départ pour son État d’origine, la Californie.

Neil Basu s’est ouvert sur les allégations alarmantes que son équipe a dû traiter au milieu de sa démission en tant que commissaire adjoint aux opérations spécialisées pour la Met Police. Il quitte la force après 30 ans et a mérité la Médaille de la police de la reine pour son service.

Il a également été officier supérieur de l’unité antiterroriste de la Met Police en mars 2018, soit deux mois avant le mariage royal du duc et de la duchesse de Sussex.

“Vous étiez en charge de la protection royale”, a déclaré la journaliste Cathy Newman dans un clip partagé par le réseau. “Comment caractériseriez-vous les menaces que Meghan et Harry ont reçues?”

“Eh bien, dégoûtant et très réel”, a répondu Basu. Il a également qualifié le terrorisme d’extrême droite de “menace à croissance rapide” pour le pays.

“Mais il y a eu de nombreuses menaces sérieuses et crédibles contre Meghan, n’est-ce pas?” demanda Newman. “Émanant de l’extrême droite?”

“Absolument”, a déclaré Basu. “Et si vous aviez vu les choses qui ont été écrites et que vous les receviez… le genre de rhétorique qui est en ligne… vous vous sentiriez menacé tout le temps.”

L'ancien chef du contre-terrorisme de la Met Police, Neil Basu, raconte sur les menaces "dégoûtantes et très réelles" auxquelles le prince Harry et Meghan Markle ont été confrontés.

Lorsqu’on lui a demandé si la vie de l’ancienne actrice américaine avait été menacée plus d’une fois, Basu a répondu “absolument”.

“Nous avions des équipes qui enquêtaient”, a-t-il expliqué. “Des personnes ont été poursuivies pour ces menaces.”

La nouvelle est tombée au milieu de l’arrivée de la femme de 41 ans à Indianapolis, dans l’Indiana, mardi pour un événement organisé par le Women’s Fund of Central Indiana. Lors du dîner organisé en son honneur, l’ancienne star de “Suits” a parlé du “pouvoir des femmes”. L’événement était intitulé “Le pouvoir des femmes : une soirée avec Meghan, la duchesse de Sussex”.

La duchesse a pris la parole sur scène juste avant que le prince William et Kate Middleton ne s’envolent pour Boston, dans le Massachusetts, pour une visite de trois jours coïncidant avec la cérémonie de remise des prix Earthshot, vendredi soir.

L’avantage soutient la mission du Women’s Fund d’investir dans la vie des femmes et des filles du centre de l’Indiana. Le rabbin Sandy Sasso a servi de modérateur. Le Women’s Fund a également invité 20 élèves du secondaire à y assister en tant qu’invités représentant leurs communautés.

“Le Women’s Fund of Central Indiana croit en la force de la voix des femmes, des expériences des femmes et du travail des femmes”, a déclaré Tavonna Harris Askew, présidente du conseil consultatif, dans un communiqué. “Nous savons que Meghan, la duchesse de Sussex aussi. Nous sommes honorés qu’elle se joigne à nous lors de cette soirée spéciale pour célébrer notre cause commune : le pouvoir des femmes.”

En février de cette année, les avocats de Harry ont déclaré lors d’une audience que le duc n’était pas disposé à amener ses enfants dans son pays natal car ce n’était pas sûr. L’homme de 38 ans a contesté en justice le refus du gouvernement britannique de le laisser payer personnellement la protection de la police lorsqu’il viendra en Grande-Bretagne.

L’équipe juridique du duc a déclaré qu’il souhaitait amener ses enfants visiter son pays d’origine depuis les États-Unis, mais pense que ce serait trop risqué sans protection policière. Alors que les membres supérieurs de la famille royale britannique bénéficient d’une protection policière financée par les contribuables, le duc et la duchesse de Sussex l’ont perdue lorsqu’ils ont démissionné en tant que membres de la famille royale et ont déménagé aux États-Unis en 2020. Le couple a déclaré que leur décision était due à ce qu’ils ont décrit. comme des intrusions insupportables et des attitudes racistes des médias britanniques.

Harry veut pouvoir payer pour la protection, affirmant que son équipe de sécurité privée aux États-Unis n’a pas de juridiction adéquate à l’étranger ni d’accès aux informations du renseignement britannique.

Lors d’une audience devant la Haute Cour de Londres, l’avocat de Harry, Shaheed Fatima, a déclaré que le prince “ne se sent pas en sécurité lorsqu’il est au Royaume-Uni compte tenu des mesures de sécurité qui lui sont appliquées”.

“Il va sans dire qu’il veut revenir voir sa famille et ses amis et continuer à soutenir les œuvres caritatives qui lui tiennent tant à cœur”, a-t-elle déclaré. “Surtout, c’est et ce sera toujours sa maison.”

Un avocat représentant le gouvernement britannique, Robert Palmer, a qualifié la demande de Harry de “incontestable et sans fondement”.

Palmer a déclaré dans un mémoire écrit que l’offre de Harry de payer pour la sécurité de la police n’était pas pertinente car “la sécurité de protection personnelle de la police n’est pas disponible sur une base financée par le secteur privé”.

En juillet, le père de deux enfants a obtenu le droit de contester le statut des dispositifs de sécurité britanniques mis en place. L’action en justice peut maintenant procéder à une audience complète à la Haute Cour de Londres entre Harry et le gouvernement britannique.

En août, Harry a intenté une deuxième action en justice concernant la décision selon laquelle les gens ne sont pas autorisés à financer en privé leur propre sécurité.

Lee Sansum, qui était autrefois le garde du corps de la princesse Diana, avait précédemment déclaré à Fox News Digital que Harry devrait être autorisé à engager sa sécurité personnelle pour le protéger pendant que lui et sa famille sont au Royaume-Uni.

“Harry a été dans l’armée,” expliqua Sansum. “Il a une bonne compréhension de la sécurité. J’imagine qu’il est assez branché sur tout [the dangers]. Mais s’il ne l’était pas, je dirais qu’il le fait. Je détesterais être à sa place, mais je pense qu’être aux États-Unis est le meilleur endroit pour lui. C’est probablement l’endroit le plus sûr pour lui, je pense.”

Sansum a écrit un mémoire qui a été publié le 30 août, intitulé “Protecting Diana: A Bodyguard’s Story”, qui décrit comment il est devenu membre du service de sécurité qui s’occupait de la princesse de Galles et de ses fils pour ce qui allait être son dernier été vivant.

L’ancien policier militaire a noté qu’avec les médias sociaux, il y a encore plus de risques à prendre en compte que ce qui existait du vivant de Diana.

“Comme vous le savez, de nombreuses personnes vivent leur vie sur les réseaux sociaux”, a-t-il expliqué. “Vous avez des guerriers du clavier et tous ces trolls là-bas. Vous ne pouvez pas ignorer les menaces. Je suggérerais qu’il suive un cours qui pourrait l’aider à maîtriser plus techniquement sa sécurité, mais je suis sûr que son équipe de protection est finalement professionnel de toute façon.”

L’Associated Press a contribué à ce rapport.