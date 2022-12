Meghan Markle a fait face à des menaces de mort « dégoûtantes et très réelles », comme le dit un officier supérieur de la police royale britannique

Neil Basu, un officier supérieur de la police au Royaume-Uni, a déclaré avoir fait face aux menaces d’extrémistes d’extrême droite contre Meghan Markle et le prince Harry.

Basu a qualifié les menaces contre la duchesse de Sussex de “dégoûtantes et très réelles”.

La nouvelle survient au milieu d’une nouvelle ligne de racisme pour la famille royale après qu’un membre senior de la maison royale ait demandé à plusieurs reprises à une militante caritative britannique noire d’où elle venait “vraiment”.

L’officier de police de couleur le plus haut gradé du Royaume-Uni a déclaré que la duchesse de Sussex avait été menacée de mort “dégoûtante” pendant son séjour dans la famille royale.

Neil Basu a déclaré qu’en tant que chef de la lutte contre le terrorisme, il devait faire face à des menaces crédibles d’extrémistes d’extrême droite contre Meghan Markle et son mari, le prince Harry.

Ses commentaires, dans une interview avec Channel 4 News diffusée mardi soir, semblent renforcer les affirmations de Harry concernant les craintes en matière de sécurité.

Meghan, un ancien acteur de télévision métis, a épousé le fils cadet du roi Charles III en 2018, mais ils ont quitté la vie royale en 2020 et ont déménagé aux États-Unis.

Basu, 54 ans, qui démissionne après 30 ans avec la police métropolitaine de Londres, a été interrogé s’il y avait de véritables menaces pour la vie de Meghan.

“Absolument”, a-t-il répondu, qualifiant les menaces de “dégoûtantes et bien réelles”.

“Nous avions des équipes qui enquêtaient. Des gens ont été poursuivis pour ces menaces.”

Harry, 38 ans, ont pris le gouvernement britannique devant les tribunaux pour forcer la révision d’une décision de retirer sa protection financée par l’État lorsqu’il était de retour dans le pays depuis les États-Unis.

Au début de leur relation, Harry a pris la rare décision de critiquer publiquement le ton de certaines couvertures médiatiques de Meghan.

Il a condamné les « nuances raciales des commentaires et le sexisme et le racisme pur et simple des trolls des médias sociaux et des commentaires d’articles sur le Web ».

Le couple a également accusé la famille royale elle-même de racisme, dans un entretien télévisé 2021 avec Oprah Winfrey.

Basu, dont le père était originaire d’Inde, a également attaqué ce qu’il a appelé la rhétorique “horrible” des hauts responsables politiques conservateurs d’origine asiatique sur les migrants.

La ministre de l’Intérieur de droite Suella Braverman – en fait la patronne de Basu – a qualifié les demandeurs d’asile albanais de “criminels”.

Braverman, qui est également d’origine indienne, a soutenu un programme gouvernemental controversé visant à expulser les demandeurs d’asile déboutés vers le Rwanda, qui fait l’objet d’une série de contestations judiciaires.

Basu a qualifié le langage utilisé d ‘”inexplicable” et l’a comparé à un discours de 1968 du député conservateur Enoch Powell mettant en garde contre une guerre raciale due à l’immigration.

“C’est incroyable d’entendre une succession de politiciens très puissants qui ressemblent à ça parler dans un langage dont mon père se serait souvenu depuis 1968. C’est horrible”, a-t-il déclaré.

“Je suis né en 1968. Le discours des ‘rivières de sang’ s’est produit dans la circonscription voisine de celle où vivaient mes parents et a fait de leur vie un enfer. Un couple métis marchant dans les rues dans les années 1960. Lapidé.

“Je parle de race parce que j’y connais quelque chose parce que je suis un métis de 54 ans.”

Mais il a reconnu que sa volonté de s’exprimer sur les questions raciales l’avait peut-être empêché de prendre la tête de la National Crime Agency, à laquelle il était lié.