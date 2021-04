On a dit à MEGHAN Markle de NE PAS assister aux funérailles du prince Philip en raison de sa grossesse, mais son mari, le prince Harry, sera là.

Le service pour le duc d’Édimbourg aura lieu samedi prochain à la chapelle St George du château de Windsor – le même endroit où Harry et Meghan se sont mariés en 2018.

Le prince Philip avec Meghan, William et Catherine au mariage de la princesse Eugénie d’York et de Jack Brooksbank à la chapelle St George Crédits: Getty

Cependant, il a été révélé en fin d’après-midi que bien qu’Harry vienne des États-Unis pour la sombre cérémonie, sa femme restera à la maison.

Meghan, 39 ans, qui est fortement enceinte, a fait «tout son possible» pour voyager mais n’a pas reçu d’autorisation médicale de son médecin, a déclaré aujourd’hui un haut fonctionnaire du palais et un porte-parole du palais de Buckingham.

Harry est «uni dans le chagrin» avec sa famille à la suite de la mort du prince Philip et ferait des plans immédiats pour rentrer en Grande-Bretagne.

Ce serait la première fois qu’il se retrouverait face à face avec sa famille depuis que lui et Meghan se sont assis avec Oprah Winfrey pour leur interview explosive le mois dernier.

Deux experts royaux pensent que les funérailles pourraient offrir à Harry une chance de guérir toute faille que l’interview aurait pu causer.

Il vient comme:

Des sources ont affirmé que le duc de Sussex s’était entretenu avec plusieurs membres de sa famille après la mort de son grand-père vendredi, y compris le prince Charles.

L’initié a déclaré: « Il a dit qu’il voulait être avec tout le monde et qu’il prenait déjà des dispositions pour rentrer à la maison. »

L’Association de la presse très respectée a rapporté plus tôt qu’il était « probable qu’Harry fera partie du petit nombre de personnes en deuil » au service privé.

Le duc d’Édimbourg est décédé «paisiblement» au château de Windsor vendredi à l’âge de 99 ans après avoir été aux côtés de la reine pendant plus de 70 ans.

Meghan et Harry ont rendu un hommage poignant au grand-père de Harry vendredi après-midi, laissant un message sur leur site Web Archewell.

Les funérailles du duc d’Édimbourg auront lieu à la chapelle St George Crédits: Getty

Harry et Meghan montrent leur fils au prince Philip, à la reine et à la mère de Meghan, Doria Ragland Crédit: PA: Press Association

Ses funérailles auront lieu samedi à 15 heures, mais il s’agira d’un enterrement de cérémonie, pas d’un enterrement d’État conforme aux souhaits de Duke.

Le cercueil royal sera transporté du château à la chapelle pour les funérailles dans un Land Rover spécialement modifié qu’il a aidé à concevoir.

Il sera suivi par le prince de Galles et les membres de la famille royale à pied, a déclaré un haut responsable du palais.

Les funérailles auront lieu entièrement dans le parc du château de Windsor et il n’y aura pas de procession publique.

Le cercueil sera flanqué de porteurs issus des relations spéciales du duc – les Royal Marines, les régiments, les corps et les stations aériennes.

La procession de l’entrée de l’état aux marches ouest de la chapelle St George durera huit minutes.

Les Royals photographiés à l’intérieur du palais de Buckingham Crédit: PA: Press Association

La reine, Philip et la famille lors d’un service du jour de Noël en 2017 Crédits: Getty Images – Getty

Le parcours de la procession sera jalonné de représentants de la Royal Navy, des Royal Marines, des Highlanders, du 4th Battalion Royal Regiment of Scotland et de la Royal Air Force.

Des canons à minute seront tirés par la Royal Horse Troop Royal Horse Artillery depuis la pelouse est du château pendant toute la durée de la procession, et la cloche de la tour du couvre-feu sonnera.

Il commencera par une minute de silence nationale à 15 heures – qui sera diffusée à la télévision.

Le corps du duc repose actuellement dans la chapelle privée du château de Windsor.

La reine a approuvé la recommandation du Premier ministre selon laquelle il y aura une période de deuil national commençant hier et se terminant samedi.

La famille royale observera deux semaines de deuil.

Le cercueil sera déplacé à l’entrée de l’État du château de Windsor par un groupe de porteurs des Grenadier Guards.

Le cortège cérémoniel quittera l’entrée de l’état à 14h45.

Le prince de Galles et les membres de la famille royale suivront à pied derrière le cercueil

Tous ceux qui prennent part à la procession n’entreront pas dans la chapelle St George et le service funèbre commencera lorsque le cercueil entre dans la chapelle St George.

Un porte-parole du palais a déclaré: «Cet événement sera beaucoup plus réduit sans accès public.

« Conformément aux directives du gouvernement et aux mesures de santé publique, il n’y aura pas de processions publiques et les funérailles du duc auront lieu entièrement dans l’enceinte du château de Windsor.

«Les plans ont reçu l’approbation finale de la reine et reflètent de manière appropriée les conseils du gouvernement.

«Malgré ces changements nécessaires, ils reflètent toujours très bien les souhaits personnels du duc.

« Bien que les arrangements cérémoniels soient réduits, l’occasion continuera à célébrer et à reconnaître la vie du duc et ses plus de 70 ans au service de la reine, du Royaume-Uni et du Commonwealth. »