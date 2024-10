Meghan Markle « a dit au prince Harry qu’elle pourrait en faire des stars »

Meghan Markle a déclaré au prince Harry qu’elle était « le marchand de roues avisé d’Hollywood qui pouvait en faire des stars », a affirmé un commentateur royal.

Tina Brown, qui était amie avec la princesse Diana et a écrit sa biographie en 2007, a affirmé que Meghan avait persuadé Harry de son influence hollywoodienne.

Elle a déclaré: « Elle l’a persuadé qu’elle était la marchande de roues hollywoodienne avisée qui pouvait venir et en faire des stars et tout le reste.

Le duc et la duchesse de Sussex ont récemment acheté une nouvelle propriété au Portugal, à côté de la princesse Eugénie et de son mari, Jack Brooksbank.

On pense que le duc et la duchesse de Sussex, ainsi que leurs deux enfants, Archie, cinq ans, et Lilibet, trois ans, partageront leur temps entre leur nouvel achat et leur propriété californienne, qu’ils conservent.

M. Vickers a déclaré: « Je pense que ce que vous dites à propos de votre connaissance, le lien entre les enfants de Brooksbank et les enfants du prince Harry pourrait être très significatif au fil des années, car ils connaîtront leurs cousins ​​en grandissant.

« Cela pourrait être une très belle entrée en matière.

« J’ai toujours pensé que c’était très triste pour Archie et Lilibet qu’un jour ils se rendent compte que leur cousin sera un jour roi d’Angleterre, et normalement on préfère vraiment s’impliquer dans tout le monde. que j’aurais pensé, cela pourrait être une extension très intéressante de la vie, et donc cela pourrait être une merveilleuse voie d’accès.