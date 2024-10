Meghan Markle a demandé comment le personnel devrait s’adresser aux Sussex même après la suppression de leur titre royal | Nouvelles du monde

Scott Moore, récemment nommé PDG des Invictus Games Vancouver Whistler 2025, a partagé des détails sur les conseils qu’il a reçus sur la façon de s’adresser au prince Harry et à Meghan Markle. Il a été conseillé au PDG d’Invictus Games d’utiliser « Madame » pour Meghan et « Monsieur » pour Harry, reflétant leur changement de statut après s’être retiré de ses fonctions royales. (AFP)

Les Invictus Games, une initiative qui tient à cœur au prince Harry, sont un événement qui, selon lui, a le potentiel de « sauver des vies » en offrant une plateforme aux anciens combattants blessés.

Moore, se préparant pour leur prochaine visite, a déclaré Courrier quotidien« Je me suis assuré de leur demander comment je devrais m’adresser à eux lorsqu’ils arriveront ici. » On lui a dit de s’adresser à Meghan avec une phrase de trois mots, « Madame va bien » et à Harry comme « Monsieur », un écart par rapport aux titres traditionnels « Votre Altesse Royale » généralement utilisés pour les membres de la famille royale.

Suite à leur décision de se retirer de leurs fonctions royales en 2020, Harry et Meghan ont conservé leurs titres de duc et de duchesse de Sussex mais ont renoncé au droit d’être appelés « Votre Altesse Royale ».

Alors que le protocole exigeait auparavant que les hommes de la famille royale soient adressés d’abord par « Votre Altesse Royale », puis par « Monsieur », et que les femmes de la famille royale soient également adressées d’abord par « Votre Altesse Royale », puis par « Madame », les instructions actuelles de Harry et Meghan reflètent leur changement de statut après leur sortie.

Les Sussex ont annoncé le nom de famille de leurs enfants…

Harry et Meghan ont récemment annoncé sur leur site Internet qu’ils avaient choisi le nom de famille « Sussex » pour leurs enfants, le prince Archie et la princesse Lilibet, s’écartant de la tradition consistant à utiliser « Mountbatten-Windsor » et défiant la décision de la reine Elizabeth II des années 1960.

Selon The Express, la préférence actuelle d’Harry d’être appelé « Monsieur » contraste avec son approche informelle passée. En 2020, lors d’une conférence sur le tourisme à Édimbourg, il a demandé qu’on l’appelle simplement « Harry ».

Ayesha Hazarika, l’animatrice de l’événement, a clarifié cela aux participants en déclarant : « Il a clairement indiqué que nous devions tous simplement l’appeler Harry. »

« Alors mesdames et messieurs, s’il vous plaît, accueillez Harry chaleureusement et chaleureusement à l’écossaise », a-t-elle exhorté.

Plus tôt cette année, en février 2024, les Sussex se sont rendus à Whistler Blackcomb pour rencontrer les athlètes Invictus se préparant pour les prochains jeux. Vancouver Whistler 2025 mettra en vedette plus de 500 athlètes provenant d’environ 25 pays.

Les participants participeront à des épreuves telles que le volleyball assis, la natation, le basketball en fauteuil roulant et, nouveauté de cette itération, les disciplines des sports d’hiver. Ces ajouts représentent une expansion des Jeux Invictus, permettant aux athlètes de relever de nouveaux défis dans des conditions hivernales.