Meghan Markle a contacté Naomi Osaka après avoir quitté Roland-Garros alors que la star du tennis révèle qu’elle lutte contre la dépression

L’as du TENNIS Naomi Osaka a révélé que Meghan Markle l’avait contactée pour lui offrir son soutien après sa démission de Roland-Garros.

La duchesse de Sussex est l’un des nombreux visages célèbres qui auraient voulu soutenir la jeune star du tennis après son départ au milieu de la controverse sur ses points de presse.

La star a démissionné de Wimbledon après avoir quitté Roland-Garros Crédit : Getty

Meghan Markle est l’une des célébrités qui ont tendu la main au goudron en difficulté Crédit : Splash

Osaka, 23 ans, a déclaré qu’elle avait reçu une vague de soutien de la part de personnes aux yeux du public, notamment Michele Obama et ses collègues stars du sport Michael Phelps, Steph Curry et Novak Djokovic.

Elle a fait la une des journaux en mai après avoir annoncé qu’elle ne parlerait pas aux médias pendant Roland-Garros, tweetant qu’elle avait trouvé les briefings comme » donner un coup de pied à une personne alors qu’elle est à terre « .

La mégastar japonaise a dénoncé des organisations pour avoir « ignoré » la santé mentale des athlètes et a été condamnée à une amende de 15 000 $ par des responsables après avoir omis de se rendre à une conférence de presse après son match de premier tour le 30 mai.

Les quatre organisateurs du Grand Chelem ont publié une déclaration commune avertissant qu’elle s’exposerait à « des amendes plus substantielles et à de futures suspensions du Grand Chelem » si elle poursuivait son boycott.

Elle a maintenant parlé de l’importance de protéger la santé mentale des sportifs dans un numéro d’avant-première olympique du magazine Time.

Dans le numéro de couverture, elle a demandé que les stars du sport soient autorisées à utiliser des « jours de maladie » afin de normaliser le fait de sauter les conférences de presse sans avoir à s’expliquer.

L’as du tennis Novak Djokovic a également tendu la main après ses difficultés publiques Crédit : Getty

Osaka, quadruple vainqueur du Grand Chelem, veut qu’il y ait des changements dans le monde du sport Crédit : EPA

Elle a également souligné que des journées de santé personnelle ou mentale sont accordées aux travailleurs de la plupart des autres industries et que cela permettrait d’aligner le sport sur le reste de la société.

Osaka s’est retrouvée au milieu d’une tempête en mai après avoir refusé d’assister à une conférence de presse à Roland-Garros pour des raisons de santé mentale.

Elle s’est retirée du tournoi et a également sauté Wimbledon, et a depuis révélé qu’elle luttait contre la dépression et l’anxiété.

Elle reviendra en compétition aux Jeux olympiques de Tokyo, qui s’ouvriront le 23 juillet, et où elle représentera son Japon natal.

Le quadruple champion du Grand Chelem a déclaré : « J’ai de nombreuses suggestions à offrir à la hiérarchie du tennis.

« Mais ma suggestion n°1 serait d’autoriser un petit nombre de « jours de maladie » par an pendant lesquels vous êtes dispensé de vos engagements avec la presse sans avoir à divulguer vos raisons personnelles.

Michael Phelps a offert son soutien à Osaka après qu’elle ait quitté le concours de haut niveau Crédit : AFP

La jeune femme de 23 ans a parlé en détail au magazine Time de ses difficultés Crédit : Getty

« Dans n’importe quel autre domaine de travail, vous seriez pardonné de prendre une journée personnelle ici et là, tant que ce n’est pas habituel.

« Vous n’auriez pas à divulguer vos symptômes les plus personnels à votre employeur ; il y aurait probablement des mesures de RH protégeant au moins un certain niveau de confidentialité.

Osaka a expliqué qu’elle se sentait obligée de divulguer ses « antécédents médicaux personnels » pour expliquer pourquoi elle avait besoin d’une pause dans les séances d’information.

Elle a admis que sa profession est «privilégié» et s’accompagne d’engagements hors du terrain, mais a exhorté les gens à reconnaître que les athlètes «sont des humains».

Elle a ajouté : « Je ne peux pas imaginer une autre profession où un record de fréquentation constant (j’ai raté une conférence de presse au cours de mes sept années de tournée) serait si sévèrement scruté.

« Peut-être devrions-nous donner aux athlètes le droit de prendre une pause mentale de l’examen des médias à de rares occasions sans être soumis à des sanctions strictes.

La star du basket Steph Curry voulait également s’assurer que la jeune athlète avait le soutien dont elle avait besoin Crédit : Getty

Osaka fait son retour aux JO à la fin du mois Crédit : PA

« Il ne s’agissait jamais de la presse, mais plutôt du format traditionnel de la conférence de presse. Je le répète pour ceux qui sont à l’arrière : j’adore la presse ; Je n’aime pas toutes les conférences de presse.

« J’ai toujours entretenu une relation incroyable avec les médias et j’ai donné de nombreuses interviews individuelles approfondies, a-t-elle déclaré, ajoutant que: » La façon dont je le vois, la confiance et le respect de l’athlète envers la presse sont réciproques. «

Mais elle a qualifié le « format » de la conférence de presse de « obsolète » et a insisté sur le fait qu’il avait « grand besoin d’être rafraîchi ».

Osaka a insisté sur le fait qu’elle n’essayait pas de déclencher une « révolte » dans le sport, mais espère que les changements pourront « décréter des mesures pour protéger les athlètes, en particulier les plus fragiles ».

L’as du tennis a déclaré: « Il peut y avoir des moments pour chacun d’entre nous où nous sommes confrontés à des problèmes dans les coulisses. Chacun de nous, en tant qu’êtres humains, traverse quelque chose à un certain niveau.

«Il est devenu évident pour moi que tout le monde souffre de problèmes liés à sa santé mentale ou connaît quelqu’un qui en souffre.

« J’espère que les gens peuvent comprendre et comprendre que c’est bien de ne pas être bien, et c’est bien d’en parler. »

Meghan Markle a révélé lors d’une interview très médiatisée avec Oprah en mars 2021 qu’elle avait également lutté contre des pensées suicidaires.

Le duc de Sussex a déclaré à Oprah dans un nouveau document, The Me You Can’t See, que ce qui a empêché sa femme de céder au suicide, c’est à quel point ce serait « injuste » pour lui après la mort de sa mère, la princesse Diana, en 1997.

Meghan a fondu en larmes lorsqu’elle a révélé qu’elle avait dit au prince Harry qu’elle « ne voulait plus être en vie » et avait des pensées suicidaires dans une interview révélatrice choquante avec Oprah.

La duchesse de Sussex a déclaré qu’elle avait demandé de l’aide au cabinet après avoir lutté contre sa santé mentale – affirmant que c’était son mari qui l’avait « sauvée ».