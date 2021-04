MEGHAN Markle a contacté Chrissy Teigen après sa tragique fausse couche l’année dernière, a révélé la star.

Le mannequin et épouse de John Legend a perdu son petit garçon Jack 20 semaines après le début de sa grossesse – et la « merveilleuse » Meghan lui a envoyé un message aimable après sa perte.

Chrissy Teigen et John Legend ont perdu leur petit garçon l’année dernière Crédits: BackGrid

Meghan, qui a tragiquement subi une fausse couche, a contacté Chrissy Crédit: AFP

Elle a maintenant révélé que la duchesse de Sussex, qui a tragiquement subi sa propre fausse couche en juillet dernier, l’a contactée.

Chrissy a déclaré sur Watch What Happens Live! après le spectacle: « Ouais, elle a été si gentille avec moi depuis que nous nous sommes connectés.

«Elle m’avait écrit sur bébé Jack.

« Elle est vraiment merveilleuse et si gentille – tout aussi gentille que tout le monde le dit. »

Chrissy a perdu son troisième enfant l’année dernière, quelques mois seulement avant sa date d’accouchement en février.

La famille envisage maintenant de planter un arbre en l’honneur de leur petit garçon, avec ses cendres dans le sol.

Elle a déclaré au magazine People: «Nous avons cette nouvelle maison que nous construisons et cet arbre est planté à l’intérieur de la maison, ce qui est très relatable, oui, tout le monde a un arbre d’intérieur.

«La raison pour laquelle je voulais que ce soit pour que les cendres de Jack puissent être dans ce sol et qu’il puisse être avec nous tout le temps et pousser à travers les belles feuilles de cet arbre et toujours faire partie de nous.

« Il n’était pas juste un moment dans le temps. Il était réel et il était réel pour nous et nous l’aimions. »

Elle a également commenté l’entretien à la bombe du duc et de la duchesse avec Oprah – dans lequel ils affirmaient qu’un membre anonyme de la famille royale avait déjà fait des commentaires « racistes ».

« UN GRIEF INOUBLIABLE »

Chrissy a ajouté: « Je pense que sa vérité est sa vérité depuis le tout début. »

En novembre, Meghan a révélé qu’elle avait fait une fausse couche lui causant, ainsi que le prince Harry, un «chagrin insupportable».

La duchesse de Sussex, 39 ans, a écrit du moment où elle savait qu’elle «perdait» son deuxième bébé dans un essai profondément personnel pour le New York Times.

Meghan a déclaré qu’elle avait décidé de parler de sa perte parce que la fausse couche était toujours un sujet tabou qui a conduit à un « cycle de deuil solitaire ».

Il a été révélé aujourd’hui que le prince Harry s’était précipité pour être aux côtés de l’épouse enceinte Meghan en Amérique après les funérailles du prince Philip – manquant le 95e anniversaire de la reine.

Le duc de Sussex, 36 ans, s’est envolé pour Los Angeles sur un vol d’American Airlines en provenance de Londres, qui est arrivé à LAX peu après 13h30, heure locale, mardi.

Son 4×4 noir a été vu quittant le terminal privé de l’aéroport quelques minutes après l’atterrissage de l’avion et a été repéré à nouveau à Montecito vers 16 heures.

Le retour du royal en Amérique signifie qu’il a raté le 95e anniversaire de la reine aujourd’hui – à la suite d’un sommet à Frogmore Cottage avec le prince William, Kate et le prince Charles.

Harry s’est envolé pour le Royaume-Uni sur un vol d’American Airlines il y a un peu plus d’une semaine et a passé la majeure partie de son voyage en quarantaine au Frogmore Cottage de Windsor.

Il va maintenant commencer une deuxième quarantaine de dix jours aux États-Unis avec son épouse Meghan, qui attend le deuxième enfant du couple, une petite fille, cet été.

Les directives américaines recommandent aux voyageurs de passer un test Covid-19 avant le départ et de s’isoler pendant 10 jours après leur retour.

Meghan, 39 ans, a été informée par ses médecins de ne pas se rendre en Grande-Bretagne pour les funérailles de Philip samedi.

C’était la première fois qu’Harry voyait sa famille depuis l’interview explosive d’Oprah.