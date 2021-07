Meghan Markle ‘a commencé à travailler sur une série Netflix de 112 millions de livres sterling avec David Furnish AVANT Megxit’

MEGHAN Markle a commencé à travailler sur sa série Netflix de 112 millions de livres sterling avec David Furnish alors qu’elle était encore au Royaume-Uni – deux ans AVANT Megxit, a-t-on affirmé.

Ils auraient été en discussion avec le géant du streaming en 2018, alors qu’elle et le prince Harry vivaient au palais de Kensington, selon une source.

Meghan Markle crée une série animée Netflix « Pearl » avec le mari d’Elton John Crédit : Getty

La duchesse de Sussex et le mari d’Elton John ont commencé à travailler sur la nouvelle série animée, qui a le titre provisoire « Pearl », il y a plusieurs années selon Page Six à New York.

Cependant, ce n’est qu’en janvier 2020 que les Sussex ont annoncé leur décision explosive de quitter le Royaume-Uni et de commencer une nouvelle vie à l’étranger, loin de la famille royale.

Ils ne devaient plus utiliser les titres d' »altesse royale » ni recevoir de fonds publics pour leur travail dans le cadre d’un accord les laissant se retirer en tant que membres de la famille royale, a annoncé à l’époque le palais de Buckingham à un public abasourdi.

Furnish a déclaré que Meghan et lui travaillaient ensemble sur le projet depuis un certain temps.

J’avais besoin d’assez d’argent pour payer la sécurité et assurer la sécurité de ma famille. Prince Harry

Il a récemment écrit sur Instagram : « Je suis ravi que nous puissions enfin annoncer cette passionnante série animée.

« L’équipe qui collabore à la série est de première classe et Netflix est le partenaire idéal. »

Cependant, il n’a pas dit quand ils ont commencé leur travail créatif.

En septembre 2020, il a été révélé que les Sussex avaient signé un accord de production lucratif de plusieurs millions de livres avec Netflix.

Le prince Harry et Meghan ont conclu un accord pluriannuel pour produire des séries sur la nature, des documentaires et des émissions pour enfants.

De tels projets étaient recherchés, avait affirmé le prince Harry dans leur interview explosive d’Oprah Winfrey en mars, car sa famille l’avait coupé financièrement début 2020 après avoir annoncé leurs plans Megxit.

Mais il a pu assurer la sécurité de sa famille grâce à l’argent que sa défunte mère, la princesse Diana – décédée en 1997 – a laissé derrière elle.

S’adressant à Oprah à propos de l’accord de streaming, le joueur de 36 ans a déclaré: « Nous n’avions pas de plan.

« Cela a été suggéré par quelqu’un d’autre au point où ma famille m’a littéralement coupé financièrement, et j’ai dû assurer la sécurité pour nous. »

Il a ajouté: « J’ai ce que ma mère m’a laissé, et sans cela, nous n’aurions pas pu le faire [move to the US]. »

Cependant, Harry a expliqué que pendant la pandémie de coronavirus, un ami a suggéré: « » Et les banderoles? « », a déclaré le prince, auquel Meghan a ajouté: « Nous n’y avions vraiment pas pensé auparavant. »

Le duc de Sussex a déclaré à Oprah: « Nous n’y avions pas pensé.

« Donc, il y avait toutes sortes d’options différentes. Et regardez, de mon point de vue, tout ce dont j’avais besoin était d’avoir assez d’argent pour pouvoir payer la sécurité pour assurer la sécurité de ma famille. »

LE « VOYAGE DE LA DÉCOUVERTE DE SOI » DE PEARL

Page Six rapporte que « la série Netflix n’était à l’origine qu’un des nombreux projets de plaidoyer ponctuels sur lesquels Markle a commencé à travailler alors qu’il travaillait comme membre de la famille royale.

« [These] inclus son livre de recettes caritatives pour collecter des fonds pour les victimes de l’incendie de Londres Grenfell et le numéro du Vogue britannique qu’elle a édité. »

Le site Web a affirmé qu’une source anonyme « avait dit » que Furnish et Meghan « travaillaient sur son projet Netflix bien avant qu’elle ne quitte l’Angleterre, en 2018 ».

Un porte-parole des Sussex n’était pas disponible pour commenter, a-t-il ajouté.

Archewell Productions du duc et de la duchesse de Sussex a annoncé mercredi dernier que le titre de travail « Pearl » serait développé pour le service de streaming.

Meghan a créé l’idée de la série animée axée sur la famille, qui a été inspirée par une variété de femmes de l’histoire.

Elle sera productrice exécutive avec le cinéaste David Furnish, qui a travaillé comme producteur sur Rocketman et Sherlock Gnomes.

« Comme beaucoup de filles de son âge, notre héroïne Pearl est en voyage de découverte d’elle-même alors qu’elle essaie de surmonter les défis quotidiens de la vie », a déclaré Meghan dans un communiqué.

« Je suis ravie qu’Archewell Productions, en partenariat avec la plate-forme puissante de Netflix, et ces incroyables producteurs, vous propose cette nouvelle série animée, qui célèbre les femmes extraordinaires à travers l’histoire », a-t-elle ajouté.

Netflix est le partenaire idéal. Duchesse de Sussex

Meghan a également déclaré: « David Furnish et moi avons été impatients de mettre en lumière cette série spéciale, et je suis ravi que nous puissions l’annoncer aujourd’hui. »

Furnish a déclaré: «Je suis ravi que nous puissions enfin annoncer cette passionnante série animée.

« Meghan, la duchesse de Sussex et moi sommes profondément passionnés par le fait de présenter les histoires inspirantes et positives de femmes extraordinaires du monde entier à un public mondial de tous âges.

« L’équipe qui collabore à la série est de première classe et Netflix est le partenaire idéal. »

Les Sussex avaient déjà dévoilé les détails de l’émission après avoir signé un accord de 112 millions de livres sterling avec Netflix.

Ils ont dit que la première émission serait une docuserie sur les Invictus Games bien-aimés de Harry, dont il est le patron de la Invictus Games Foundation.

Les Jeux donnent aux militaires malades et blessés et aux anciens combattants la possibilité de participer à des compétitions sportives.

COEUR D’INVICTUS

Heart of Invictus documentera la vie des concurrents alors qu’ils s’entraînent pour les prochains jeux de 2022.

Harry a déclaré : « Depuis les tout premiers Jeux Invictus en 2014, nous savions que chaque concurrent contribuerait à sa manière exceptionnelle à une mosaïque de résilience, de détermination et de détermination.

« Cette série donnera aux communautés du monde entier une fenêtre sur les histoires émouvantes et édifiantes de ces concurrents sur leur chemin vers les Pays-Bas l’année prochaine.

« En tant que première série d’Archewell Productions avec Netflix, en partenariat avec la Invictus Games Foundation, je ne pourrais pas être plus excité pour le voyage à venir ou plus fier de la communauté Invictus pour son inspiration continue de guérison mondiale, de potentiel humain et de service continu. »

Il y a des spéculations que Pearl aura une sensation similaire à son récent livre pour enfants The Bench, qui est devenu un best-seller du New York Times.

Meghan a expliqué que le livre sorti le 8 juin était une « lettre d’amour » à son mari et à leur premier enfant, Archie.

En plus de signer un accord pour créer du contenu pour Netflix, le couple royal a également créé des podcasts pour Spotify.

Le prince Harry a également rejoint le monde de l’entreprise en tant que leader avec la société de coaching des employés et de santé mentale BetterUp Inc.

Depuis qu’ils ont radicalement quitté le Royaume-Uni, les Sussex vivent dans un somptueux manoir californien.

Le prince Harry et Meghan à l’Université du Pacifique Sud à Suva le 24 octobre 2018 Crédit : AFP

Il y a eu des retombées entre les frères et sœurs autrefois proches, les princes William et Harry, après le Megxit Crédit : AFP