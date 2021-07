MEGHAN Markle a bouleversé les gens dès les premiers jours de son adhésion à la famille royale, a affirmé un biographe royal.

Penny Junor a affirmé que les initiés du palais lui avaient dit que la duchesse de Sussex n’était « pas aussi charmante qu’elle en avait l’air ».

🔵 Lisez notre blog en direct sur Meghan et Harry pour les dernières mises à jour

Meghan aurait bouleversé les gens dès les premiers jours de son adhésion à la famille royale Crédit : Getty

L’auteur royal a affirmé que l’approche de Meghan n’est pas seulement californienne mais « showbiz-y, célébrité » Crédit : Getty Images – Getty

« J’ai entendu très tôt de très mauvaises histoires selon lesquelles Meghan bouleversait les gens », a-t-elle déclaré au documentaire d’ITV, Harry & William: What Went Wrong?

« Elle n’était pas aussi charmante qu’elle en avait l’air. »

Junor a poursuivi en disant que l’approche de la duchesse n’est pas seulement californienne mais « showbiz-y, célébrité ».

« Notre famille royale n’est pas une célébrité », a-t-elle déclaré. « Ce sont des membres actifs d’une institution publique.

« J’ai été consterné par l’interview d’Oprah. Ce ne sont pas des déclarations qui devraient être faites pour la consommation publique.

« C’est le genre de chose qui devrait se produire dans l’intimité du divan d’un psychiatre. »

Pendant ce temps, un autre biographe royal, Robert Lacey, a affirmé que le prince William estimait que Meghan Markle avait un agenda dès le début de sa relation avec le prince Harry.

S’exprimant dans le même documentaire, l’auteur de Battle of Brothers, a déclaré que la réclamation provenait d’une source proche de William.

Robert Lacey a affirmé que le prince William estimait que Meghan Markle avait un agenda dès le début de sa relation avec le prince Harry.

M. Lacey a déclaré: « Quelqu’un proche de William m’a dit que William avait très tôt senti que Meghan avait un agenda », rapporte le Daily Mail.

C’est loin d’être le premier rapport de l’attitude de William envers la duchesse de Sussex.

Dans le livre de M. Lacey, il a affirmé que le prince William était furieux contre le traitement « impitoyable » de Meghan envers le personnel et l’avait appelée « cette foutue femme ».

Dans le livre, il écrit que le conflit entre les « deux fils amèrement divisés de la princesse Diana ne semble pas susceptible de se terminer de si tôt ».

M. Lacey a déclaré que le prince William n’aurait d’autre choix que d’avaler sa fierté et son sourire aux côtés de sa belle-sœur Meghan sur le balcon du jubilé de platine de l’année prochaine.

« Selon l’une de mes sources, on lui a fait remarquer que tout le monde a une belle-soeur difficile », écrit-il dans le Daily Mail.

« La réponse de William a été de hocher la tête en signe d’acceptation sage. Puis soudain, il éclata de colère. « Mais regardez la façon dont cette foutue femme a traité mon personnel – sans pitié ! »

Meghan et Harry ont tenté de garder secrète la naissance de leur fils en 2019

M. Lacey a également affirmé que le duc de Cambridge n’était « pas impressionné » par les tentatives de « prima donna » de Meghan et Harry de garder secrète la naissance de leur fils Archie.

« William n’a pas trop apprécié les manœuvres de ‘prima donna’ de Harry et Meghan pour dissimuler la naissance de leur fils en mai 2019 », a écrit Lacey.

« Cette impression a été confirmée par le fait que William et Kate n’ont pas rendu visite au nouvel arrivant pendant huit jours complets. »

William et sa femme Kate ont finalement rencontré le bébé Archie – plus d’une semaine après sa naissance.

Le travail de Meghan a été annoncé huit heures après l’accouchement du bébé royal.

Le public a d’abord appris que Meghan était entrée en travail juste avant 14 heures après-midi quand cela a été rapporté par Sky News.

C’était une énorme rupture par rapport à ce que nous attendions habituellement de la maison royale, les trois naissances de Cambridge étant annoncées par le palais.

Le co-auteur de Finding Freedom, une biographie du prince Harry et de Meghan, figure également dans le documentaire qui doit être diffusé ce soir.

Dans le documentaire, il affirme que le personnel du prince William a raconté qu’il s’inquiétait pour la santé mentale de son frère.

Le prince William aurait appelé Meghan « cette foutue femme »

Les briefings en coulisses ont été faits après que le duc de Sussex a déclaré de manière sensationnelle à Tom Brady d’ITV que le couple était sur des « chemins différents », selon le biographe de Harry, Omid Scobie.

Harry a fait allusion à la relation tendue dans un documentaire d’ITV sur lui et Meghan Markle lors de leur tournée de dix jours en Afrique avec son fils Archie en 2019.

« Je dirais que ce n’est pas une coïncidence si peu de temps après cette diffusion, même le lendemain, il y avait des citations de sources provenant d’un haut responsable du palais de Kensington disant que William s’inquiétait pour la santé mentale de son frère », a déclaré Scobie.

«Cela a nourri une chose si laide pour Harry et cela n’est pas passé inaperçu. Maintenant, que William ait dirigé cela ou non, personne ne le saura jamais, mais cela vient de sa maison dont il est le patron. »

Mais Scoobie n’a pas fourni de preuves pour étayer ses affirmations selon lesquelles les assistants du palais ou toute personne liée à William étaient responsables des prétendus briefings.

Il a été un fervent défenseur de la duchesse de Sussex et il a déclaré au programme qu’elle était entrée dans la famille royale « conduite et prête à travailler et cela a immédiatement ébouriffé les plumes ».

« C’est une femme dans la trentaine : je pense qu’elle s’est prouvée à elle-même et aux gens avec qui elle a travaillé jusqu’à ce point qu’elle sait ce qu’elle fait », a-t-il déclaré.

« Elle n’était certainement pas quelqu’un qui allait se changer juste pour plaire aux gens autour d’elle.

« J’ai senti qu’il fallait aussi leur rappeler : ‘Vous n’êtes pas les stars de la série ici. Il y a une hiérarchie et vous n’y arrivez pas très haut’.

Le duc et la duchesse de Sussex et le palais de Buckingham ont été contactés pour commentaires.