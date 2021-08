MEGHAN Markle a appelé les fans à télécharger son poème d’anniversaire – mais en 24 heures, seulement 200 personnes l’ont posté sur Instagram.

La duchesse de Sussex a publié une vidéo de comédie fastueuse pour marquer son 40e anniversaire – et y a lancé une nouvelle initiative appelée 40×40.

Meghan Markle a demandé aux fans de partager un post pour son anniversaire

Seulement 217 personnes ont partagé le graphique conçu par la duchesse sur Instagram

Il voit la duchesse demander à des personnalités telles qu’Adele et Stella McCartney, ainsi qu’à des membres du public, de donner de leur temps pour « aider les femmes à réintégrer le marché du travail ».

Et dans une publication sur son site Web Archewell, elle a demandé un cadeau d’anniversaire à ses fans – pour qu’ils partagent une publication Instagram toute faite avec les hashtags #40×40 et #CompassionInAction.

L’œuvre d’art des articles présente un poème qui se lit comme suit : « Pour les femmes qui donnent tout, nous donnons de notre temps. Êtes-vous dedans ? »

Et le site Web a même suggéré une légende à l’usage des gens qui dit : « Pour célébrer le 40e anniversaire de la duchesse de Sussex, je consacre 40 minutes de mentorat ou de service à une cause qui me tient à cœur.

« Veuillez vous joindre à moi pour donner de votre temps. Ensemble, nous pouvons contribuer à une vague mondiale de compassion et de changement positif. »

Cependant, The Sun Online a analysé les publications Instagram dans les 24 heures suivant la sortie de la vidéo et n’a trouvé que 217 publications publiques partageant le poème conçu par Meghan en utilisant le hashtag 40×40.

Cela n’inclut pas les publications Twitter ou les partages privés sur Instagram, ni les histoires qui ont peut-être déjà disparu.

Meghan a expliqué la nouvelle initiative dans un article sur son site Web : « En réfléchissant à mon 40e anniversaire et aux nombreuses choses pour lesquelles je suis reconnaissant, je suis frappée que le temps soit l’un de nos cadeaux les plus essentiels.

Archewell avait même suggéré une légende pour le message

« Du temps avec nos proches, du temps à faire les choses que nous aimons, du temps passé à apprendre, à rire, à grandir et le temps sacré que nous avons sur cette terre.

« Parmi les dons de temps les plus précieux, il y a aussi le temps passé au service des autres sachant qu’il peut contribuer à un changement incroyable.

« À ce dernier point, et avec mon 40e tour autour du soleil en tête, cela m’a fait me demander : que se passerait-il si nous nous consacrions tous 40 minutes à aider quelqu’un d’autre ou à encadrer quelqu’un dans le besoin ?

« Et alors, que se passerait-il si nous demandions à nos amis de faire de même? »

Elle a ajouté dans la vidéo : « Plus de deux millions de femmes aux États-Unis et des dizaines de millions dans le monde ont perdu leur emploi à cause de Covid.

« Je pense que si nous le faisons tous et voyons tous s’engager dans une sorte d’acte de service, nous pouvons avoir une sorte d’effet d’entraînement. »

Meghan a demandé à 40 militants, athlètes, artistes et dirigeants mondiaux de participer.

Parmi ceux qui ont consacré 40 minutes de leur temps à mentorer une femme de leur communauté figurent la chanteuse Adele, la poétesse Amanda Gorman, Sophie Grégoire Trudeau, l’épouse du Premier ministre canadien Justin Trudeau et la créatrice de mode Stella McCartney.

Meghan a ajouté: « Je pense que le mentorat est un moyen d’aider les femmes à reprendre confiance en elles et à reconstruire leur force économique.

« Avec ce temps, j’espère qu’ils aideront chacun quelqu’un à avancer dans sa vie professionnelle selon ses propres conditions et j’espère qu’ils inspireront d’innombrables autres à donner également 40 minutes de leur temps. »