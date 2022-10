Meghan Markle a abandonné ses «principes» pour aller de l’avant – et se moque maintenant des femmes pour avoir fait de même, déclare Ulrika Jonsson

POUR quelqu’un qui est une féministe aussi fervente, Meghan Markle semble déterminée à garder le trope de la “bimbo blonde” bien vivant.

En tant que blonde moi-même, vous vous attendriez à ce que je m’oppose à cela.

Meghan Markle semble regretter son rôle passé dans Deal Or No Deal qui lui a donné une grande pause Crédit: Banque de photos NBCU / NBCUniversal via

Entendre Meghan répéter comment, lorsqu’elle est apparue dans la version américaine de Deal Or No Deal en tant que “porte-documents”, cela l’a réduite à être une “bimbo” et lui a fait sentir qu’elle était appréciée pour sa beauté et non pour son cerveau. tout un peu exaspérant.

Étrange alors que sa co-vedette de l’émission, Claudia Jordan, réfute la version des événements de Meghan et dit que c’était loin de la vérité.

Elle affirme que les filles de la série ont été choisies pour leurs personnalités extraverties.

Et nous savons que Meghan en a beaucoup – la fille n’arrête pas de parler, même si les gens ne sont pas intéressés.

Quoi que Meghan veuille faire valoir, ce sont les motivations des producteurs de l’émission, ce sont des rôles créés pour la femme qui veut prendre la relève et saisir l’opportunité.

Et c’est exactement ce que c’était : une opportunité.

Elle ne veut peut-être pas l’admettre, mais Meghan le voyait clairement comme tel et était prête à sacrifier ses capacités cérébrales écrasantes pour être vue à l’écran et tenter sa chance.

Si elle est si intelligente, intelligente, sage et avertie, pourquoi ne s’est-elle pas opposée à l’époque à sa propre perception de ce qu’elle représenterait et de ce qu’elle serait perçue comme ?

Elle ne l’a pas fait parce qu’elle avait l’ambition de creuser un trou dans ses principes et qu’elle était tout à fait disposée à utiliser ce rôle comme un tremplin vers des choses plus grandes et meilleures.

Elle était tout à fait disposée à renoncer à l’un des principes fondamentaux qu’elle avait à l’époque dans le but de poursuivre sa carrière.

C’est assez juste. N’est-ce pas ce que nous faisons?

Nous travaillons dans l’industrie capricieuse du showbiz, qui est pleine d’excitation et de possibilités, et nous saisissons tous toutes les chances que nous pouvons dans l’espoir – parfois vain – qu’elle mène à la prochaine grande chose.

Quand j’ai commencé à la télévision, j’ai travaillé comme assistant de production, souvent comme “runner” ou, comme nous nous appelions à l’époque, un gofer – “go for this” et “go for that”.

Fondamentalement, une sorte de skivvy. C’est quelqu’un prêt à faire plus ou moins n’importe quoi pour quiconque nous le dit.

C’était une opportunité, et je sais qu’il n’y a pas un coureur aujourd’hui qui n’ait pas un gros morceau d ‘«espoir» bien caché dans sa poche arrière, rêvant que son travail au bas de l’échelle sera finalement un pas en avant.

Mon premier travail à la télévision a été celui de météorologue. J’étais blonde. Il y a de fortes chances que certaines personnes me considèrent comme une “bimbo blonde” engagée pour mon apparence plutôt que pour mon cerveau alors que je m’asseyais à gauche de la planche météo et agitais consciencieusement mon bras de haut en bas du Royaume-Uni entre 6h et 9h tous les matins.

Meghan a utilisé son rôle comme tremplin vers des choses plus grandes et meilleures Crédit : La Méga Agence

Je n’étais pas météorologue. Je n’étais qu’un messager. Ai-je eu un intérêt profond et profond pour le temps?

Non, pas vraiment. Mais j’ai compris que cette opportunité fantastique pourrait éventuellement mener à de plus grandes choses – si j’y mettais le travail.

De plus, qu’y a-t-il de si terrible à commencer dans un travail comme celui de Meghan – tenir une valise et sourire gentiment à la caméra ?

Ne me dites pas qu’elle ne savait pas ce qu’elle faisait – ce qu’elle visait et espérait.

C’est écrit sur son sourire déterminé.

Maintenant, elle est condescendante à propos de son expérience d’une manière qui se résume essentiellement à mordre la main qui l’a autrefois nourrie.

Beaucoup de femmes qui ont réussi ont commencé soit comme greffeuses non reconnues, soit comme décoration sur le côté de l’écran.

Cela a certainement fonctionné pour Amanda Holden, qui n’est pas seulement une actrice exceptionnelle, mais qui a d’abord été vue à Blind Date et qui est maintenant passée à la présentation télévisée.

Et qu’en est-il de Holly Willoughby ? Une mannequin devenue actrice devenue présentatrice de télévision primée. Nous faisons tous ce que nous pouvons.

Les calomnies constantes de Meghan et les rappels sans fin de son cadre éthique et de sa conscience morale irréprochable deviennent un peu ennuyeux.

Meghan perpétue le mythe selon lequel les femmes devraient se sentir mal dans leur peau pour avoir saisi l’opportunité Crédit : La Méga Agence

Et j’aimerais qu’elle arrête de parler comme si c’était une question féministe. . . dire que commencer dans un rôle qui ne teste pas votre QI signifie que vous vous sous-estimez.

Cela ne fait que continuer le maudit récit selon lequel les femmes qui font ce genre d’emplois en sont moins pour cela.

C’est insultant, injuste et pas sincère. Tant pis pour elle étant une femme.

Ses «principes» actuels perpétuent le mythe selon lequel les femmes devraient se sentir mal dans leur peau pour avoir saisi l’opportunité.

Dans sa dernière interview, Meghan encourage les gens à suivre la devise selon laquelle “une marée haute soulève tous les navires” – aider les autres en montant ne vous enlève rien.

À moins qu’elles ne soient des assistantes dans des émissions de télévision. . .

Tu peux avoir honte de ton propre passé, Meg. Mais je suis extrêmement fier.

Difficile de rebondir comme Ben

Ben Shephard dit qu’il a appris à être positif face aux renversements 1 crédit

LOVELY Ben Shephard – la brillante « paire de mains sûres » de Breakfast TV – a réfléchi sur sa vie et sa carrière.

Il a évidemment travaillé dur et a parlé de son ambition de réussir à la télévision mais aussi, peut-être plus important encore, de ses revers et rejets.

Ce n’était clairement pas une ascension en douceur vers le sommet et il a été contraint de faire face à son attitude personnelle face à l’adversité.

Il dit qu’il est généralement une personne optimiste et que lorsque les choses vont mal, « la positivité aide ».

Je l’entends totalement, ainsi que tous les autres squillions de personnes qui répètent constamment des mantras de rester positif, de penser positif et de faire des affirmations quotidiennes positives. C’est fantastique si vous le pouvez.

Mais pour certains d’entre nous, lorsque la négativité frappe, elle frappe fort – et il est souvent difficile de voir ne serait-ce qu’une lueur de lumière au bout du tunnel.

Je suis connu pour catastrophiser certaines choses lorsque la vie ne se déroule pas comme je l’avais espéré ou prévu.

Mais fondamentalement, il n’en reste pas moins que vous ne pouvez pas simplement créer une certaine positivité à partir de rien. Il ne pousse pas seulement sur les arbres.

Les esprits sont câblés différemment et l’idée que le simple fait de retirer un peu de positivité de l’arbre de l’espoir va à l’encontre de ceux qui s’enlisent souvent dans la négativité.

Je comprends tout à fait ce que dit Ben. Je ne pense pas que cela s’applique à la plupart des gens.

C’est un peu comme dire à une personne déprimée d’essayer de « remonter le moral ».

Gemma et Jane étaient dans une situation délicate

Gemma Collins a dû demander à son manager de lui couper son pantalon Crédit : gemmacollins/Instagram

Les PHOTOS de Gemma Collins devant demander à son manager de la couper de son pantalon serré après une soirée, ci-dessus, m’ont fait rire.

C’est bien beau d’enfiler ses vêtements – c’en est une autre d’en sortir quand on a chaud et crevé.

Cela m’a rappelé ces images de Jane Fonda, 84 ans, qui portait un LBD lors d’un événement sur le tapis rouge et qui avait l’air magnifique.

L’expérience de Gemma Collins rappelait celle partagée par Jane Fonda Crédit : Getty

Coupure sur une photo qu’elle a postée le lendemain – échevelée, sans maquillage, debout dans sa cuisine, robe toujours là.

Elle avait été incapable d’enlever la robe la nuit précédente.

La légende disait simplement: “Je n’ai jamais voulu de mari dans ma vie jusqu’à présent.”

Jane Fonda a déclaré qu’elle était restée coincée dans sa robe pendant la nuit Crédit : janefonda/instagram

J’identifie. À cette époque l’année dernière, après une journée de tournage pour Celebs Go Dating, je suis rentré à 1h du matin et, malgré tous mes efforts, je n’ai pas pu faire bouger mes bottes de cow-boy serrées de mes pieds chauds et enflés.

Même mon dissolvant de botte welly ne pouvait pas déplacer les chaussures.

Avant que je m’en rende compte, il était 1h45. J’avais une fille à l’étage mais j’avais l’impression que la réveiller pour l’aider serait totalement faux – elle avait école le lendemain.

J’étais au bord des larmes car j’étais épuisé. Au final, j’ai cédé. Je me suis couché.

Portant toujours les bottes de cow-boy. Ce n’est que le lendemain matin que j’ai pu me séparer de mes chaussures.

Comme Fonda, je n’avais jamais autant voulu un mari dans ma vie que ce soir-là. Mais j’en ai fini maintenant.

L’hôte de Sir Rod avec la plupart SI vous n’avez pas encore allumé le chauffage mais que vous voulez quelque chose pour réchauffer les coques de votre cœur, vous pourriez faire pire que de lire l’histoire du rockeur Sir Rod Stewart triant une famille ukrainienne de sept personnes avec une maison dans le Berkshire verdoyant et payant leur louer pour au moins un an. En conséquence, le père de la famille, Rostyslav Kurtiak, insiste pour faire jouer la musique de Rod dans la maison en hommage à son hôte. Les cyniques pourraient dire que Sir Rod aurait dû héberger les réfugiés dans sa propre maison – que louer l’autre endroit est une caution. Mais c’est sacrément merveilleux ce qu’il a fait. Premièrement, de nombreuses familles d’accueil ne peuvent aider que pendant six mois dans ce qui s’avère être un processus long et prolongé de réaffectation des réfugiés. Alors que de nombreux matchs ont été extrêmement réussis, certains ont échoué. Mais plus important encore, Rod fait plus que la plupart d’entre nous. Si j’avais de l’argent, je ferais la même chose. J’ai brièvement envisagé d’héberger chez moi, mais j’ai pensé égoïstement que je pourrais trouver cela trop stressant. Rod fait beaucoup plus de choses pour la charité, et dans ce cas, il met vraiment son argent là où il parle. Ces jours-ci, il devrait chanter “Certains Ukrainiens ont de la chance”.

Bon sur Zara et Mike

Il est probable que la famille royale sera réduite sous le règne du roi Charles III, une décision importante et attendue depuis longtemps.

Il y a des membres de la famille royale qui n’ont tout simplement jamais été aussi royaux.

Zara et Mike Tindall font honneur à la famille royale Crédit : Paul Edwards

Prenez Zara Tindall. Non seulement sa mère, la princesse Anne – l’une des membres de la famille royale les plus travailleuses – a refusé de lui donner un titre royal, mais Zara elle-même semble être la personne la plus normale et la mieux adaptée.

Elle a rencontré un joueur de rugby, l’ancienne star anglaise Mike Tindall, a craqué avec ses manigances équestres, puis est partie et a eu quelques enfants sans se soucier beaucoup d’être sous les feux de la rampe.

Elle a l’air d’aimer vraiment son mari aussi – et lui elle.

On parle de lui entrant dans la jungle de la télévision pour I’m A Celebrity, qui consiste probablement à gagner de l’argent pour sa famille.

On dirait que c’est un couple qui a réussi à se construire une vie aux côtés de ses relations royales, sans permettre à celles-ci de diriger leur vie.

Ils semblent être satisfaits et avoir une bonne compréhension les uns des autres et, par-dessus tout, de leur place dans le monde.

C’est tellement rafraîchissant et, même s’ils n’ont que des rôles minimes dans The Firm, je pense qu’ils sont un brillant exemple de ce à quoi pourrait ressembler une famille royale moderne.