Meghan Markle a 41 ans: 11 façons dont la duchesse de Sussex a fait la une des journaux jusqu’à présent en 2022

Meghan Markle fête son 41e anniversaire – et jusqu’à présent, la duchesse de Sussex a eu une année bien remplie digne d’un royal.

Comment tout a commencé ?

L’ancienne actrice américaine est devenue membre de la famille royale britannique lorsqu’elle a épousé le prince Harry en mai 2018 au château de Windsor. Le couple a accueilli un fils nommé Archie Harrison Mountbatten-Windsor en 2019.

Les départs du duc et de la duchesse de Sussex des fonctions royales ont commencé en 2020 à cause de ce qu’ils ont décrit comme les intrusions des médias britanniques et les attitudes racistes envers l’ancienne star de “Suits”. La famille réside maintenant dans la ville côtière de Montecito, en Californie.

Après avoir quitté ses fonctions royales, le couple a accordé une interview télévisée à Oprah Winfrey en mars 2021, qui a été vue par 61 millions de personnes à travers le monde. En juin de cette année-là, le couple a accueilli une fille nommée Lilibet “Lili” Diana Mountbatten-Windsor.

Alors que le duc et la duchesse de Sussex continuent de naviguer dans la vie en Amérique, Markle avait à nouveau tous les yeux sur elle en 2022. Voici 11 façons dont elle a fait les gros titres jusqu’à présent :

MEGHAN MARKLE REÇOIT UNE RÉCOMPENSE SYMBOLIQUE DE 1 $

En janvier, il a été révélé que la duchesse de Sussex recevrait la somme nominale de 1 livre, soit 1,22 $, après qu’un tribunal a conclu que le courrier britannique du dimanche avait envahi sa vie privée. Markle a remporté avec succès son action en justice contre le journal pour avoir publié une lettre de 2018 qu’elle a envoyée à son ancien père, Thomas Markle.

Le point de vente a également été tenu de payer une somme non précisée pour le cas distinct de violation du droit d’auteur de Markle en publiant des parties de la lettre de cinq pages, qui a été écrite peu de temps après son mariage avec Harry. Il a été noté que la somme non précisée serait reversée à une association caritative.

MEGHAN MARKLE CONDAMNE L’INVASION RUSSE

En février, Markle et Harry se sont publiquement manifestés pour parler de l’invasion russe de l’Ukraine. Un porte-parole du duc et de la duchesse de Sussex a publié une déclaration sur leur site Web Archewell qui disait : “NOUS SOMMES AVEC LE PEUPLE D’UKRAINE”.

“Le prince Harry et Meghan, le duc et la duchesse de Sussex et nous tous à Archewell soutenons le peuple ukrainien contre cette violation du droit international et humanitaire et encourageons la communauté mondiale et ses dirigeants à faire de même”, indique leur déclaration.

Ce même mois, le couple a réitéré son soutien aux NAACP Awards après avoir été honoré du prix du président. La cérémonie a été diffusée en direct sur BET à Los Angeles. Le couple a ensuite fait des dons à plusieurs organisations en faveur de l’Ukraine.

MEGHAN MARKLE EST POURSUIVIE PAR SA DEMI-SOEUR

Un an après que Markle ait accordé une interview télévisée à Winfrey, l’ancienne star de “Suits” a été poursuivie par sa demi-sœur pour avoir prétendument fait de “fausses” déclarations pendant le révélateur. Samantha Markle, qui a intenté le procès, a accusé la duchesse de diffamation “basée sur des déclarations manifestement fausses et malveillantes”.

Samantha a fait valoir que la duchesse avait menti sur le fait d’être une “enfant unique” et sur la dernière fois qu’elle avait vu son frère aîné. Elle a également affirmé que Markle avait faussement déclaré que Samantha avait changé son nom de famille en Markle après que l’ancienne actrice hollywoodienne ait commencé à sortir avec Harry. Pas plus tard que fin juillet, Markle a nié avoir menti à Winfrey sur le fait d’être “enfant unique”.

MEGHAN MARKLE ANNONCE UN NOUVEAU PODCAST

En mars, il a été révélé que Markle hébergerait un podcast sur Spotify intitulé “Archetypes”, qui “enquêtera sur les étiquettes qui tentent de retenir les femmes”. Il a été noté que la duchesse de Sussex parlera avec des historiens et des experts pour “découvrir l’origine de ces stéréotypes et avoir des conversations non censurées avec des femmes qui ne savent que trop bien comment ces typographies façonnent les récits”.

Le titre de l’émission fait référence au thème de la série, ainsi qu’à Archewell, l’organisation à but non lucratif fondée par Markle et Harry. Ce nom rend hommage à leur premier-né. Markle, qui a une histoire d’activisme pour les droits des femmes, a révélé dans un teaser audio qu’elle espère s’attaquer aux stéréotypes qui ont longtemps généralisé les femmes.

MEGHAN MARKLE FAIT LA PREMIÈRE APPARITION PUBLIQUE EN EUROPE DEPUIS ‘MEGXIT’

En avril, Markle a rejoint son mari aux Pays-Bas pour les Jeux Invictus, qui ont marqué la première apparition publique du couple en Europe depuis son retrait en tant que membre de la famille royale en 2020. L’événement est survenu un jour après que le couple a rendu visite en privé à la reine Elizabeth II au château de Windsor. Le couple a reçu un accueil enthousiaste des concurrents en liesse à La Haye. Les jeux d’une semaine sont destinés aux militaires actifs et aux anciens combattants malades, blessés ou blessés.

LA SÉRIE ANIMÉE DE MEGHAN MARKLE REÇOIT LE BOOT DE NETFLIX

En mai, il a été annoncé que le géant du streaming avait abandonné “Pearl”, le titre provisoire d’une série animée créée par Markle via Archewell Productions. L’été dernier, il a été révélé qu’elle faisait équipe avec le mari d’Elton John, David Furnish, pour créer “Pearl” pour Netflix. La duchesse allait servir de productrice exécutive aux côtés du cinéaste canadien. L’émission a été décrite comme une “série familiale centrée sur les aventures d’une fille de 12 ans qui trouve l’inspiration dans une variété de femmes influentes à travers l’histoire”.

MEGHAN MARKLE VISITE UVALDE

En mai, Markle a effectué une visite surprise au Texas pour rendre hommage aux 21 victimes tuées à la Robb Elementary School. Elle a été aperçue en train de déposer un bouquet de roses blanches à un mémorial. Markle a ignoré les questions des journalistes alors qu’elle plaçait les roses attachées avec un ruban violet pour Uziyah Garcia, 10 ans, l’une des victimes de l’attaque. Markle était accompagné d’un garde du corps qui serait Alberto Alvarez. Alvarez était avec Michael Jackson la nuit où le chanteur est décédé en juin 2009 à l’âge de 50 ans.

MEGHAN MARKLE ASSISTE AU SERVICE DE L’ÉGLISE DU JUBILÉ DE PLATINE

En juin, Markle et son mari ont rejoint d’autres membres de la famille royale britannique pour un service religieux à la cathédrale Saint-Paul de Londres en l’honneur des 70 ans de règne de la reine. C’était la première apparition publique du couple au Royaume-Uni depuis qu’il s’était retiré de ses fonctions royales.

Le couple avait traversé “l’étang” depuis leur domicile en Californie, amenant leur fils, Archie, et leur fille, Lilibet, qui n’avaient jamais rencontré son arrière-grand-mère et homonyme de la reine. Elizabeth, 96 ans, a sauté le service suite à “un certain inconfort” après avoir assisté à Trooping the Colour. Le monarque régnant souffre de problèmes de mobilité.

MEGHAN MARKLE LIBÈRE UNE PHOTO CANDIDE DE LILIBET

En juin, Markle a publié une photo franche de sa fille lors d’une fête dans leur maison de Frogmore Cottage où ils ont célébré son premier anniversaire. À l’époque, Markle et sa famille étaient au Royaume-Uni pour le week-end du jubilé de platine de la reine. Selon un porte-parole, le duc et la duchesse de Sussex ont invité des amis proches et leur famille pour un « pique-nique décontracté et intime dans le jardin » pour leur plus jeune enfant, qui a montré une tête pleine de cheveux roux un peu comme son père.

“C’était un tel privilège de fêter le 1er anniversaire de Lilibet avec ma famille et la sienne ! De la joie et du maquillage tout autour”, a légendé la photographe Misan Harriman sur une image Instagram de la petite jouant dans l’herbe.

MEGHAN MARKLE RÉAGIT À LA DÉCISION SUR L’AVORTEMENT

En juin, Markle a expliqué à Vogue comment elle et Harry avaient réagi au renversement de Roe v. Wade. La duchesse a parlé à la journaliste primée Jessica Yelling de l’impact de la décision de la Cour suprême. Tout en discutant des réflexions de Harry sur la décision, elle a déclaré que “sa réaction la semaine dernière était gutturale, comme la mienne”.

“Les hommes doivent s’exprimer en ce moment et au-delà, car ce sont des décisions qui affectent les relations, les familles et les communautés au sens large”, a expliqué l’ancienne actrice américaine. “Ils peuvent cibler les femmes, mais les conséquences nous affectent tous. Mon mari et moi en avons beaucoup parlé ces derniers jours. C’est aussi un féministe.”

MEGHAN MARKLE SOUTIENT LE PRINCE HARRY AUX NATIONS UNIES POUR LA JOURNÉE NELSON MANDELA

En juillet, Markle a accompagné son mari aux Nations Unies à New York où il a prononcé un discours liminaire lors de la Journée internationale Nelson Mandela. Au cours de son discours, Harry a parlé de son amour de l’Afrique depuis sa première visite à l’âge de 13 ans et du fait qu’il avait toujours un lien spécial entre lui et Markle.

“Pendant la majeure partie de ma vie, cela a été ma bouée de sauvetage, un endroit où j’ai trouvé la paix et la guérison à maintes reprises”, a déclaré Harry, 37 ans. “C’est là que je me suis senti le plus proche de ma mère et que j’ai cherché du réconfort après sa mort, et où Je savais que j’avais trouvé une âme sœur en ma femme. Et c’est pourquoi une grande partie de mon travail est basée là-bas.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.