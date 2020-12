Meghan King est le garder réel sur le ‘Gram.

le Vraies femmes au foyer du comté d’Orange alun n’a jamais hésité à s’exprimer sur les réseaux sociaux, et sa dernière publication sur Instagram n’était pas différente.

Meghan a ouvertement parlé de sa nouvelle normalité, après sa rupture avec Christian Schauf, qui survient moins d’une semaine après qu’il a été révélé qu’ils ont décidé de se séparer.

En plus de discuter de son chagrin d’amour, la personnalité de la télé-réalité a également parlé de ses trois enfants –Aspen King Edmonds, 3 et jumeaux, Hart Edmonds et Hayes Edmonds, 2, – qu’elle partage avec son ex-mari, Jim Edmonds.

« Aspen est tellement triste que ses tenues ne correspondent jamais à ses frères, mais ces tout nouveaux pyjamas que je viens d’acheter (je l’ai laissée les choisir sur notre Amazon) lui ont apporté une telle joie », Meghan a commencé son message le samedi 5 décembre. « Vous tous, j’aime mes enfants comme les affaires de personne et si vous me suivez, vous le savez. Mais je suis submergé comme l’enfer. »