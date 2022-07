Meghan King dit que l’annulation de son mariage avec Cuffe Biden Owens était une “erreur”: “Nous nous sommes précipités”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Meghan King a des regrets.

King et Cuffe Biden Owens ont annoncé leur séparation en décembre 2021 après seulement deux mois de mariage. Il semble que l’alun des “Real Housewives of Orange County” ait changé d’avis.

“Nous nous sommes précipités”, a déclaré King sur le podcast “Divorced Not Dead” de Caroline Standbury. Lors de l’épisode de mercredi, la personnalité de Bravo a qualifié son annulation d'”erreur”.

“Comme je l’ai dit plus tôt, je suis un amoureux et je veux que tout le monde soit heureux. J’ai tiré de grandes leçons de cette erreur. Je suis sûr que lui aussi”, a déclaré King.

MEGHAN KING APPELLE LE MARIAGE DU NEVEU DE JOE BIDEN “STUPIDE” APRÈS LEUR SÉPARATION

Parlant de sa brève union avec Owens, King a déclaré qu’elle “ne voulait plus jamais se marier, mais c’était important pour lui”. Elle a ajouté que leur mariage était “court et doux, et c’est fait et c’est annulé”.

King et Owens ont rendu public leur relation pour la première fois en septembre 2021 sur Instagram. Ils se sont mariés le 11 octobre dans la maison d’enfance d’Owens en Pennsylvanie, en présence de son oncle, le président Biden, et de la première dame Jill Biden.

En mars, King a partagé sur “Jeff Lewis Live” de SiriusXM que l’annulation du couple était en préparation.

MEGHAN KING EST « DÉVASTÉE » APRÈS LA SÉPARATION DU NEPHEU DE BIDEN CUFFE BIDEN OWENS, LE JUGE DE TAMRA DIT : « C’EST TRISTE »

“Ce dernier va être annulé”, a-t-elle déclaré. “Il a dit toutes les bonnes choses, et les familles allaient bien. Et il a semblé grandir comme moi”, a expliqué King à propos de la relation, ajoutant que “c’était presque comme un mariage arrangé.

“Je pense que j’étais tellement prête pour un partenaire”, a-t-elle admis. “J’ai trois petits enfants que j’ai à peu près tout le temps, donc je veux vraiment de l’aide et je veux un partenariat.”

King a été mariée à Brad McDill de 2007 à 2011. Elle a épousé son deuxième mari, la star de la MLB Jim Edmunds, en 2014 avant de divorcer en 2019. Ils partagent trois enfants : Aspen, 5 ans, et les jumeaux Hart et Hayes, 4 ans.

Lorsque King a partagé la nouvelle de sa séparation sur Instagram, elle a déclaré que la situation était “profondément dévastatrice”.

“Je suis secoué”, a écrit King sur l’histoire d’Instagram à l’époque. “Cette situation est profondément dévastatrice. Ce n’est évidemment pas ce que j’imaginais quand j’ai prononcé mes vœux – et je suis choqué et attristé par la façon dont les choses se sont déroulées.”

L’histoire d’amour du couple a commencé sur une application de rencontres. King a déclaré dans une interview au magazine Brides qu’elle et Owens “se sont connectés sur une application de rencontres, ont envoyé des SMS pendant un jour ou deux, puis ont passé cinq heures d’affilée au téléphone la première fois que nous nous sommes parlés.

“À la fin de cet appel, Cuffe était réservé et emballé pour un vol à destination de Saint-Louis qui a décollé dans environ huit heures. En une semaine, nous étions de retour sur la côte Est, rencontrant sa famille et commençant à planifier notre avenir ensemble. “, a-t-elle révélé. “Nous ne nous sommes pas quittés pendant des semaines.”

Stephanie Nolasco de Fox News a contribué à ce rapport.