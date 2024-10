Meghan et Harry sont en désaccord avec Beckham sur une chose qu’ils ne peuvent pas pardonner | Royale | Nouvelles

Le prince de Galles, parrain de l’association caritative London Air Ambulance, a lancé son appel Up Against Time pour financer deux nouveaux hélicoptères pour son service. Il a été rejoint par David Beckham pour voir les nouveaux hélicoptères H135, achetés après que l’appel de fonds ait permis de récolter la somme impressionnante de 16 millions de livres sterling.

Un expert a suggéré que le prince Harry et Meghan Markle étaient « en désaccord » avec David et Victoria Beckham pour une raison importante. Les spéculations vont bon train sur les relations tendues entre les deux couples, les Beckham semblant avoir favorisé le prince William et la princesse Kate par rapport aux Sussex.

Richard Eden suggère maintenant qu’il n’est pas surprenant que les Beckham se rangent du côté de Meghan et Harry à la suite de leur querelle de famille, qui n’a pas impressionné David et Victoria. L’expert affirme que David a toujours été un fervent partisan des Royals, allant même jusqu’à « qui défendrait le discours de la Reine à chaque Noël, vêtu de ses plus beaux habits du dimanche ».

Ajoutant que « des années plus tard, il a fait la queue pendant 12 heures pour voir le cercueil de la reine alors que son corps était exposé ».

Mais surtout, « David et Victoria accordent une grande importance à la famille et ne changeront jamais leurs relations comme l’ont fait Harry et Meghan. »