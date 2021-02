Meghan et Harry s’attaqueront à la «tension» au sein de la famille royale avec Oprah

Meghan Markle et Prince Harry vont parler de la « tension » au sein de la famille royale lors de leur prochain entretien avec Oprah Winfrey.

Une source proche du couple raconte à E! News exclusivement que le duc et la duchesse de Sussex « diront leur vérité » lors de l’émission spéciale très attendue de CBS le 7 mars, maintenant qu’ils ont définitivement démissionné de leur poste de membres actifs de la monarchie britannique.

« Il y a beaucoup de tension entre eux et la famille royale », dit la source. « L’interview va faire la lumière sur ce qu’ils ont vécu. Meghan et Harry sont soulagés d’être loin de tout. »

Selon l’initié, leur sit-down sera « très franc » parce qu’ils ont « été officiellement libérés » de leurs fonctions royales. De manière générale, Meghan et Harry ont été plus ouverts et honnêtes après leur démission l’année dernière et leur déménagement à Santa Barbara, en Californie.