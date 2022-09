Meghan et Harry « rentreront aux États-Unis pour être avec des enfants dès que possible »

MEGHAN et Harry devraient rentrer aux États-Unis dès que possible pour retrouver leurs enfants après près de trois semaines à l’étranger, a-t-on affirmé.

Hier soir, le couple se préparait à quitter Frogmore Cottage, au château de Windsor, quelques instants seulement après la fin des funérailles de la reine hier soir.

Megahn et Harry devraient rentrer aux États-Unis dès que possible après les funérailles de la reine Crédit : pixel8000

Le couple n’a pas vu ses deux jeunes enfants depuis le 3 septembre Crédit : AFP

Le duc et la duchesse de Sussex étaient déjà en Europe pour une tournée lorsqu’ils ont été informés de la santé défaillante de Sa Majesté.

Le prince Harry, 38 ans, s’était envolé pour le Royaume-Uni depuis une conférence des Jeux Invictus en Allemagne pour se rendre à Windsor.

On lui a annoncé la nouvelle inquiétante de sa grand-mère pendant son séjour à Windsor, alors il s’est envolé pour Balmoral en Écosse.

Mais il n’est malheureusement pas revenu à temps pour dire un dernier adieu à sa grand-mère la reine, décédée le 8 septembre.

Le voyage pour dire au revoir à la reine a éloigné le duo basé en Californie des enfants Archie, trois ans et Lilibet, un, alors ils reviendront “dès que possible”, a rapporté The Telegraph.

Les enfants ont été pris en charge par la mère de Meghan, Doria Ragland, 66 ans, pendant que les Sussex étaient absents.

Ils ont vu les enfants pour la dernière fois le 3 septembre, il y a presque trois semaines.

Le duc et la duchesse de Sussex avaient emprunté un jet allemand financé par les contribuables pour leur voyage à Düsseldorf afin de rencontrer un militaire blessé et les organisateurs des Jeux Invictus.

Avant le voyage, les Sussex étaient au Royaume-Uni avec Meghan, 41 ans, prononçant un discours à Manchester lors du One Young World Summit qui promeut les jeunes leaders.

Mais elle avait suscité la fureur après avoir fait au moins “54 références” à elle-même lors de son discours au Bridgewater Hall de la ville le 5 septembre.

On ne sait pas où se trouvaient les deux hommes mardi matin, mais ils auraient quitté Frogmore Cottage au château de Windsor.

Le départ des Sussex fait suite à 10 jours déchirants pour la famille royale.

Les enfants de la reine, dont le roi, les princes Anne et les princes Andrew et Edward, avaient tous pris l’avion pour être au chevet de la reine alors qu’elle décédait “paisiblement”.

Ils ont été rejoints par leurs propres familles qui s’étaient également précipitées vers le trou de culasse écossais de Sa Majesté.

Après sa mort, la famille a lancé une tournée extraordinaire – dans les quatre pays d’origine pour saluer les sympathisants enthousiastes.

Dirigés par le roi Charles, les enfants de la reine, le personnel et les soldats les plus proches ont participé à des processions de cercueils à Édimbourg et plus tard à Londres – la famille veillait dans les deux villes.

Plus tard, un quart de million de personnes en deuil ont fait la queue jusqu’à 16 heures dans des files d’attente qui serpentaient sur cinq miles à travers le centre de Londres pour voir Sa Majesté gisant en état à Westminster Hall.

La période marathon de deuil national s’est terminée par un point culminant extraordinaire avec les funérailles d’État lundi.

Le voyage a vu le cercueil drapé du Queen’s Royal Standard portant la couronne, le sceptre et l’orbe de l’État impérial, défiler dans le centre de Londres dans des scènes profondément émouvantes.

Des centaines de milliers de personnes en deuil se sont entassées à Londres pour un événement sans précédent.

Beaucoup ont dormi la nuit pour prendre leur place le long de la route – qui partait de l’abbaye de Westminster, où un service a eu lieu, avant d’être descendu du centre commercial.

Elle a été traînée sur le chariot State Gun de 123 ans par 142 marins de la Royal Navy alors que les marches funèbres déchirantes de Chopin et Mendelssohn retentissaient à travers la capitale.

Des milliers de personnes ont jeté des fleurs et essuyé des larmes alors que Sa Majesté effectuait son dernier voyage devant Buckingham Palace avant d’arriver à Wellington Arch près de Hyde Park.

Ici, elle a été placée dans le corbillard d’État du château de Windsor où une procession finale spectaculaire a porté la reine sur la longue marche pour la dernière fois.

Après un service d’intronisation dans la chapelle St George, diffusé dans le monde entier, la reine a finalement été inhumée aux côtés de son défunt mari, le duc d’Édimbourg.

Elle a été enterrée avec sa sœur Margaret, la reine mère et le père George VI dans sa chapelle commémorative homonyme à St George’s.

La reine a été enterrée lors d’une journée de cérémonie extraordinaire Crédit : AP

Le prince Harry est apparu visiblement ému tout au long de la journée Crédit : Reuters

Une procession extraordinaire a emmené la reine à sa dernière demeure au château de Windsor Crédit : Reuters