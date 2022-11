Meghan et Harry ont fait face à des menaces «très réelles» au Royaume-Uni: officiel

Meghan, la duchesse de Sussex et son mari, le prince Harry, ont fait face à des menaces “dégoûtantes et très réelles” de la part d’extrémistes de droite, a déclaré un ancien chef de la police antiterroriste.

Dans une interview accordée mardi à Channel 4 News en Grande-Bretagne, Neil Basu a déclaré que les menaces contre Meghan étaient suffisamment sérieuses et crédibles pour que les autorités aient chargé des équipes d’enquêter sur elles.

“Si vous aviez vu les choses qui ont été écrites et que vous les receviez … vous vous sentiriez menacé tout le temps”, a déclaré Basu, qui était en charge de la protection royale pendant son séjour à la police métropolitaine.

“Des personnes ont été poursuivies pour ces menaces”, a déclaré l’ancien sous-commissaire du Met.

Depuis que la nouvelle de sa relation avec le prince Harry a éclaté en 2016, Meghan a fait l’objet de critiques acerbes dans la presse britannique. En particulier, les tabloïds britanniques ont fait face à des allégations selon lesquelles leur couverture négative de Meghan aurait alimenté des attaques racistes contre elle.

L’intimidation raciste sur les réseaux sociaux est devenue si intense au cours de sa première grossesse que le personnel royal a été mis en état d’alerte, renforçant sa propre présence numérique pour filtrer les commentaires haineux, y compris l’utilisation du n-word et des emojis d’armes à feu et de couteaux.

Le couple a déclaré que les abus raciaux auxquels Meghan était confrontée étaient un facteur majeur qui les avait poussés à déménager aux États-Unis et à prendre du recul en tant que membres supérieurs de la famille royale.

Dans l’interview explosive du couple avec Oprah Winfrey l’année dernière, le prince Harry a déclaré qu’il estimait que le palais n’en faisait pas assez publiquement pour lutter contre les abus raciaux continus dans la presse.

Harry est actuellement dans un différend juridique avec le ministère de l’Intérieur concernant les dispositions de sécurité de la famille lors de leur visite au Royaume-Uni.

Les menaces contre le couple royal sont survenues au milieu d’une montée de l’extrémisme de droite en Grande-Bretagne, selon Basu.

Basu a déclaré dans son interview que pendant son mandat, le terrorisme d’extrême droite était la menace à la croissance la plus rapide à laquelle le pays était confronté, passant de 6% de la charge de travail du département de lutte contre le terrorisme en 2015 à plus de 20% au moment de son départ plus d’un il y’a un an.

Basu, qui est métis, a déclaré qu’il pensait que le ministère de l’Intérieur devait faire plus pour lutter contre le racisme institutionnel.

“J’ai été le seul visage non blanc en tant qu’officier en chef pendant très longtemps”, a-t-il déclaré. “Je ne pense pas que le ministère de l’Intérieur se soucie du tout de ce sujet.”

Le ministère de l’Intérieur a déclaré dans un communiqué à CNN que la ministre britannique de l’Intérieur, Suella Braverman, s’attend à ce que les forces de police du pays “adoptent une approche de tolérance zéro au racisme sur leur lieu de travail”.

“Nous faisons pression activement pour un changement culturel dans la police, notamment via un examen ciblé des licenciements de la police pour garantir que les agents qui ne sont pas aptes à servir puissent être rapidement démis de leurs fonctions”, a déclaré un porte-parole du ministère de l’Intérieur.