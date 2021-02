Meghan Markle et le prince Harry ont tenu une « réunion d’introduction » secrète avec le gouverneur de Californie Gavin Newsom à l’approche des élections – quelques semaines à peine après que les anciens Royals aient « violé » les termes de leur accord « Megxit » en pataugeant dans la politique.

Les Sussex ont participé à une réunion virtuelle d’une heure avec le gouverneur démocrate le 19 octobre, a révélé une note obtenue par The Sun.

On ne sait pas ce qui a été discuté lors de la réunion, le bureau de Newsom ayant déclaré au média qu’il ne commentait pas «le contenu des réunions entre le gouverneur et des parties privées ou son personnel».

À l’époque, l’élection présidentielle était à peine dans deux semaines et Newsom faisait face à des appels de plus en plus nombreux pour aligner une femme de couleur pour remplacer la sénatrice californienne de l’époque, Kamala Harris, si elle était élue vice-présidente.

La réunion entre les anciens Royals et un éminent politicien est survenue après que Meghan et Harry aient été accusés d’avoir « franchi la ligne » en septembre dans une vidéo Time 100 où ils ont dit aux électeurs américains de « rejeter les discours de haine, la désinformation et la négativité en ligne » dans « le plus élection importante de notre vie.

Les membres de la famille royale sont censés être politiquement neutres.

Meghan et Harry ont démissionné de leur poste de Royals seniors à compter de mars 2020, mais avaient promis que « tout ce qu’ils feront respecterait les valeurs de Sa Majesté » même après son départ.

Le mémo dans le calendrier de Newsom détaille une vidéoconférence de 15h00 à 16h00 « avec le prince Harry, duc de Sussex et Meghan, duchesse de Sussex ».

Le sujet de la réunion était simplement répertorié comme «Réunion d’introduction», l’appel ayant lieu à l’extérieur du manoir du gouverneur.

La nouvelle de la réunion secrète risque d’augmenter encore les tensions entre les Sussex et le palais de Buckingham après que le couple ait déclenché une dispute sur les précédents commentaires politiques.

Meghan et Harry ont rompu avec la convention royale à peine deux mois avant leur réunion secrète avec le démocrate lorsqu’ils ont publié un message vidéo faisant des fouilles à peine voilées chez le républicain Donald Trump.

Dans la vidéo, qui est venue dans une vidéo Time 100 pour accompagner la publication de la liste de cette année des personnes les plus influentes, Harry a exhorté les Américains à « rejeter le discours de haine » tandis que Meghan l’appelait « l’élection la plus importante de notre vie ».

« À l’approche de novembre, il est essentiel que nous rejetions les discours de haine, la désinformation et la négativité en ligne », a déclaré Harry – dans une ligne que de nombreux observateurs considéraient comme un coup à Trump.

«Lorsque le mal l’emporte sur le bien, pour beaucoup, que nous le réalisions ou non, cela érode notre capacité à avoir de la compassion et notre capacité à nous mettre à la place de quelqu’un d’autre. Parce que lorsqu’une personne entre dans la négativité en ligne, les effets se font ressentir de manière exponentielle. Il est temps non seulement de réfléchir, mais d’agir », a-t-il déclaré.