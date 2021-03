L’archevêque de Cantorbéry a répondu pour la première fois à la remarque de la duchesse de Sussex selon laquelle elle s’était mariée trois jours avant son grand mariage royal.

Lors de son entretien explosif avec Oprah Winfrey, diffusé plus tôt ce mois-ci, Meghan a déclaré qu’elle et le duc de Sussex avaient eu une cérémonie de mariage secrète avec le très révérend Justin Welby dans leur «arrière-cour».

La duchesse a déclaré que personne ne savait que le couple avait partagé ses vœux personnels pour « juste nous deux » avant le jour de leur mariage officiel à Windsor le samedi 19 mai 2018.

Image:

Le monde a regardé Harry et Meghan se marier le samedi 19 mai 2018 à Windsor



On a pensé qu’il ne pouvait pas s’agir d’une cérémonie légale car il manquait de témoins et d’un lieu enregistré, et était plutôt susceptible d’avoir été un échange informel de vœux.

Dans une interview avec la Repubblica, M. Welby a été interrogé sur ce qui s’est passé et il a dit que le mariage légal avait lieu le samedi, ajoutant: « Mais je ne dirai pas ce qui s’est passé lors d’autres réunions. »

L’archevêque a déclaré au journal italien: «Si l’un de vous parle à un prêtre, vous vous attendez à ce qu’il garde ce discours confidentiel.

Image:

Meghan a déclaré à Winfrey: « Vous savez, trois jours avant notre mariage, nous nous sommes mariés. » Pic: CBS



«Peu importe à qui je parle. J’ai eu un certain nombre de réunions privées et pastorales avec le duc et la duchesse avant le mariage.

Plus sur Archbishop Of Canterbury

« Le mariage légal a eu lieu le samedi. J’ai signé le certificat de mariage, qui est un document légal, et j’aurais commis une infraction pénale grave si je l’avais signé en sachant qu’il était faux. »

Lors de l’interview d’Oprah Winfrey, Meghan lui a dit: «Vous savez, trois jours avant notre mariage, nous nous sommes mariés.

« Personne ne le sait, mais nous avons appelé l’archevêque et nous venons de dire: « Regardez, cette chose, ce spectacle, c’est pour le monde, mais nous voulons notre union entre nous ». «

Elle a dit que les vœux qu’ils avaient formulés sont « juste nous deux dans notre arrière-cour avec l’archevêque de Canterbury ».

Harry et Meghan ont dit que c’était « juste nous trois ».

Les commentaires de M. Welby interviennent après que l’ancien responsable qui a délivré la licence pour le mariage des Sussex a déclaré que Meghan était « clairement mal informée ».

Stephen Borton, l’ancien chef du bureau de la faculté, a déclaré au Sun Meghan « est manifestement confus et clairement mal informé ».

« Ils ne se sont pas mariés trois jours plus tôt devant l’archevêque de Cantorbéry », a-t-il déclaré.

«La licence spéciale que j’ai aidé à établir leur a permis de se marier à la chapelle St George de Windsor et ce qui s’est passé là-bas le 19 mai 2018 et a été vu par des millions de personnes dans le monde était le mariage officiel reconnu par l’Église d’Angleterre et la loi.

«Ce que je soupçonne qu’ils ont fait, c’est échanger quelques vœux simples qu’ils avaient peut-être écrits eux-mêmes, et qui est à la mode, et dire que devant l’archevêque ou, plus probablement, c’était une simple répétition.

Le journal a également imprimé une copie certifiée conforme d’un document de mariage d’entrée pour le couple daté du 19 mai 2018 et portant les noms du prince Charles et de la mère de Meghan, Doria Ragland, comme témoins.

Les Sussex, qui attendent leur deuxième enfant – une fille – à l’été après une fausse couche l’année dernière, ont embrassé leur nouvelle vie en Californie, loin de la monarchie.

La suggestion d’un mariage secret n’était qu’une révélation dans l’interview de Winfrey, Meghan et Harry accusant un membre anonyme de la famille royale – ni la reine ni le duc d’Édimbourg – de s’inquiéter de la couleur sombre de la peau de leur fils Archie. avant sa naissance.

Le palais de Buckingham avait précédemment déclaré que les problèmes soulevés dans l’interview de Harry et Meghan, en particulier sur la race, étaient « préoccupants » et seraient abordés par la reine et sa famille en privé.