Meghan et Harry discutent de la vie de la princesse Diana en tant que membres de la famille royale dans la prochaine interview d’Oprah

L’interview de deux heures très attendue sera diffusée en émission spéciale de CBS aux États-Unis le 7 mars et devrait être projetée au Royaume-Uni peu de temps après, selon les médias britanniques. « Je veux juste que ce soit clair: il n’y a aucun sujet qui soit interdit », a déclaré Winfrey dans l’un des clips diffusés par le réseau.

Dans l’un des clips, Harry semble faire référence à la princesse Diana, qui a été tuée dans un accident de voiture en 1997 à Paris alors qu’elle était poursuivie par un essaim de paparazzi. Comme sa mère, la famille royale est depuis longtemps aux prises avec l’intensité des tabloïds britanniques et a souvent accusé les médias de saboter ses relations personnelles et de nuire à sa santé mentale.

«Je suis juste vraiment soulagé et heureux d’être assis ici à te parler avec ma femme à mes côtés,» dit Harry alors qu’une photo de lui étant bercé par sa mère alors qu’un jeune garçon apparaît à l’écran. « Je ne peux pas imaginer ce que cela a dû être pour elle de traverser ce processus toute seule il y a toutes ces années parce que cela a été incroyablement difficile pour nous deux. »

Les images montrent comment le couple, les parents d’Archie Harrison Mountbatten-Windsor, et attendent un autre enfant, se donnent la main.

Il est relativement rare que des membres de la famille royale de haut niveau révèlent des détails sur leur vie, bien que Diana ait discuté de la rupture de son mariage avec l’héritier présumé du prince Charles et de sa bataille contre la boulimie avec la BBC en 1995 – une émission spéciale qui a été regardée par plus de 20 millions de personnes. . des gens.

CBS décrit l’interview comme « complète », promettant que Meghan sera interrogée sur la possibilité de rejoindre la famille royale, la vie de mère et d’épouse, et comment elle gère la vie sous l’œil toujours vigilant et un examen attentif des tabloïds.