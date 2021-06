Meghan et Harry annoncent la naissance de la petite fille Lilibet ‘Lili’ Diana Mountbatten-Windsor

MEGHAN Markle et le prince Harry ont déclaré aujourd’hui que leur petite fille était « plus que ce que nous aurions pu imaginer » en annonçant la naissance de leur fille Lilibet « Lili » Diana Mountbatten-Windsor.

Le duc et la duchesse de Sussex ont gardé secrète la naissance de leur fille pendant deux jours – avant de révéler leur touchant hommage à la reine et à Diana.

🔵 Lisez notre blog en direct sur Meghan et Harry pour les dernières mises à jour

Meghan et Harry ont eu une petite fille

Meghan Markle a eu son deuxième enfant à l’hôpital Santa Barbara Cottage vendredi à 11h40.

Un communiqué annoncé aujourd’hui a confirmé que la petite fille pesait 7 livres et 11 onces et que « la mère et l’enfant sont en bonne santé et se portent bien et s’installent à la maison ».

Son nom Lilibet est un clin d’œil émouvant à son arrière-grand-mère la reine, que sa famille appelait affectueusement ce surnom.

Ce que l’on sait à ce jour :

Le couple a également honoré la défunte mère « bien-aimée » de Harry, la princesse Diana, avec le deuxième prénom du bébé.

Une déclaration publiée sur leur site Web Archewell a déclaré: « Le 4 juin, nous avons été bénis par l’arrivée de notre fille, Lili.

« Elle est plus que ce que nous aurions pu imaginer, et nous restons reconnaissants pour l’amour et les prières que nous avons ressentis à travers le monde.

« Merci pour votre gentillesse et votre soutien continus pendant cette période très spéciale pour notre famille. »

Le couple a également demandé à toute personne souhaitant envoyer un cadeau de « soutenir ou d’en savoir plus » sur les organisations travaillant pour les femmes et les filles.

Meghan et Harry n’ont pas encore publié de photo de leur fille chérie.

Le couple est déjà parents d’Archie

La déclaration du couple dans son intégralité

Ils ont également publié un message personnel sur leur site Web Archewell

Le Premier ministre Boris Johnson a envoyé ses vœux de bonheur aux Sussex ce soir, écrivant: « Beaucoup de félicitations au duc et à la duchesse de Sussex pour la naissance de leur fille. »

Meghan et Harry sont maintenant susceptibles de prendre un congé parental de leur travail et de divers rôles à LA alors qu’ils accueillent leur petite fille dans le monde.

Le nouvel arrivant est le onzième arrière-petit-enfant de la reine, rejoignant le grand frère Archie et les enfants du prince William George, Charlotte et Louis.

Lilibet est également le cinquième petit-enfant du prince Charles et fait d’Archie, qui a eu deux ans en mai, un grand frère pour la première fois.

Elle est maintenant huitième sur le trône – derrière son propre père le prince Harry, son oncle le prince William, son grand-père le prince Charles, ses cousins ​​et son frère aîné Archie.

Cette année a été exceptionnelle pour les bébés royaux après que la princesse Eugénie a accueilli un fils en août en février et que Zara Tindall a eu un garçon Lucas en mars.

La princesse Béatrice attend son premier enfant, qui sera le 12e arrière-petit-enfant de la reine, à l’automne.

La fille unique de Harry et Meghan est la huitième en ligne du trône – et la plus ancienne royale de la ligne de succession actuelle à être née à l’étranger.

Son arrivée a poussé le prince Andrew, né deuxième du rang en 1960, à la neuvième place.

Le bébé n’a pas le droit, à ce stade, d’être un SAR ni une princesse en raison des règles énoncées il y a plus de 100 ans par George V.

Ils ont annoncé qu’il deviendrait grand frère en février

Elle peut cependant devenir une dame – bien que Harry et Meghan qualifieront probablement leur deuxième-née de Miss, comme ils l’ont fait avec Master Archie, en utilisant le nom de famille Mountbatten-Windsor.

Le duc et la duchesse n’ont auparavant pas caché leur désir d’avoir un deuxième enfant, mais ont également déclaré que deux étaient leur limite pour des raisons environnementales.

Ils ont révélé avec enthousiasme qu’ils avaient une fille lors de leur interview avec Oprah en mars, avec Harry disant à l’animateur de talk-show le sexe.

Quand Oprah a demandé à Harry ce qu’il ressentait en apprenant qu’il aurait une fille, il a jailli : « Incroyable. Juste reconnaissant.

« Avoir n’importe quel enfant, n’importe lequel ou n’importe quel deux, aurait été incroyable. Mais pour avoir un garçon puis une fille, que demander de plus. Nous avons notre famille, nous quatre et nos deux chiens.

Harry et Meghan vivent aux États-Unis

Oprah a ajouté: « Terminé? » et Meghan a répondu: «C’est fait. C’est deux.

L’annonce est intervenue près d’un an après que Meghan a révélé le « deuil insupportable » qu’elle et Harry avaient subi lorsqu’elle avait fait une fausse couche en juillet dernier.

La duchesse de Sussex a déclaré qu’elle avait décidé de parler de sa perte car la fausse couche était toujours un sujet tabou qui a conduit à un « cycle de deuil solitaire ».

Et le couple, qui vit actuellement avec son fils de deux ans Archie à Santa Barbara, en Californie, a annoncé plus tard le jour de la Saint-Valentin qu’ils attendaient leur deuxième enfant.

Ils ont partagé une photo en noir et blanc d’eux-mêmes sous un arbre, avec un Harry sans chaussures posant sa main sur la tête de Meghan alors qu’elle berçait sa bosse.

En annonçant la nouvelle, les fiers parents ont déclaré: « Nous pouvons confirmer qu’Archie va être un grand frère. »

Harry et Meghan se sont mariés en mai 2018

Dans un clin d’œil touchant à la princesse Diana, le couple a fait l’annonce exactement 37 ans jour pour jour, elle et Charles ont confirmé qu’ils attendaient Harry.

La famille royale et la reine, qui ont perdu son mari depuis près de 75 ans en avril, se seraient dites « ravies ».

Harry a récemment parlé de son éducation en décrivant la vie royale comme un mélange de film The Truman Show et d’être dans un zoo.

Et il a dit qu’il avait déménagé aux États-Unis avec Meghan et son bébé Archie pour échapper à sa « douleur génétique ».

Quelques semaines seulement après avoir dit à Oprah Winfrey dans une interview explosive que son père était « piégé », Harry a de nouveau parlé de leur relation père-fils.

Il a déclaré sur le podcast « Armchair Expert »: « Je le verbalise, c’est-à-dire » La vie n’est-elle pas pour briser le cycle « ?

« Il n’y a pas de blâme, je ne pense pas que nous devrions pointer du doigt ou blâmer qui que ce soit.

« Mais certainement en ce qui concerne la parentalité, si j’ai éprouvé une forme de douleur ou de souffrance à cause de la douleur ou de la souffrance que mon père ou mes parents ont peut-être souffert, je vais m’assurer de briser ce cycle pour ne pas transmettre, essentiellement.

«Il y a beaucoup de douleur et de souffrance génétiques qui se transmettent de toute façon. En tant que parents, nous devrions faire de notre mieux pour dire : « Tu sais quoi, ça m’est arrivé, je vais m’assurer que ça ne t’arrivera pas ».

Harry a déclaré qu’il avait déménagé aux États-Unis pour « briser le cycle »

Le couple a récemment partagé une photo d’Archie