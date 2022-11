Meghan et Harry accepteront un prix pour avoir adopté une position “héroïque” contre le “racisme” dans la famille royale lors d’un gala d’amour à 1 million de dollars

Le PRINCE Harry et Meghan Markle accepteront un gong pour avoir pris le “racisme structurel” dans la famille royale lors d’une remise de prix fastueuse.

Le duc et la duchesse de Sussex ont été salués comme “héroïques” pour avoir défié la “structure de pouvoir” de la famille.

Meghan et Harry reçoivent un prix pour avoir résisté au prétendu racisme royal Crédit : Getty

Ils recevront le prix Ripple of Hope lors d’une somptueuse cérémonie à New York où des tables sont vendues jusqu’à 1 million de dollars.

Le prix honore les « leaders exemplaires » qui ont démontré « un engagement indéfectible » envers le changement social.

Meghan et Harry seront honorés par la nièce de John F Kennedy, Kerry Kennedy, lors de la fête annuelle organisée par la fondation Robert F Kennedy Human Rights.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky recevra également un gong lors de la cérémonie du 6 décembre.

Kerry a déclaré à El Confidencial: “Ils sont allés dans la plus ancienne institution de l’histoire du Royaume-Uni et leur ont dit ce qu’ils faisaient de mal, qu’ils ne pouvaient pas avoir de racisme structurel au sein de l’institution; qu’ils ne pouvaient pas entretenir un malentendu sur la santé mentale.

“Ils savaient que s’ils faisaient cela, il y aurait des conséquences, qu’ils seraient ostracisés, qu’ils perdraient leur famille, leur position au sein de cette structure, et que les gens les en blâmeraient.

« Ils l’ont fait de toute façon parce qu’ils croyaient qu’ils ne pourraient pas vivre avec eux-mêmes s’ils ne remettaient pas en question cette autorité. Je pense qu’ils ont été héroïques en franchissant cette étape.

L’avocate et militante des droits de l’homme a raconté comment lors d’une visite en Afrique du Sud en 1966, son père Robert a parlé des problèmes rencontrés pour amener les gens à parler de justice raciale.

Elle a ajouté: “Ils sont allés dans la plus ancienne institution de l’histoire du Royaume-Uni et leur ont dit ce qu’ils faisaient de mal, qu’ils ne pouvaient pas avoir de racisme structurel au sein de l’institution; qu’ils ne pouvaient pas entretenir un malentendu sur la santé mentale.

« Ils savaient que s’ils faisaient cela, il y aurait des conséquences, qu’ils seraient ostracisés, qu’ils perdraient leur famille, leur position au sein de cette structure, et que les gens les en blâmeraient.

« Ils l’ont fait de toute façon parce qu’ils croyaient qu’ils ne pourraient pas vivre avec eux-mêmes s’ils ne remettaient pas en question cette autorité. Je pense qu’ils ont été héroïques en franchissant cette étape.

Mais ses commentaires ont soulevé des sourcils pour certains – son frère Robert F. Kennedy Jr qualifiant la décision de « déconcertante ».

Harry et Meghan rejoindront les précédents vainqueurs Joe Biden et les anciens présidents Barack Obama et Bill Clinton.

La star de U2 Bono, Hillary Clinton et Desmond Tutu, qui ont aidé à mettre fin à l’apartheid en Afrique du Sud, ont également reçu le prix.

Le couple devrait assister au gala extravagant, où le billet le moins cher coûtera 2 500 $ aux invités.

Cela vient après que Meghan ait accusé un membre de la famille royale anonyme d’avoir soulevé des “préoccupations” concernant la “couleur de peau” d’elle et des enfants de Harry dans son interview avec Oprah Winfrey.

Elle a refusé de révéler l’identité du royal raciste car ce serait trop “dommageable” pour eux.

Oprah a déclaré plus tard que ce n’était pas la reine ou le duc d’Édimbourg.

Sa Majesté a été forcée de publier une déclaration disant que les allégations seraient prises “très au sérieux”.

Kerry Kennedy a qualifié le couple d'”héroïque” Crédit : Getty

Meghan a affirmé qu’un membre senior du cabinet avait demandé quelle couleur de peau son premier enfant pourrait avoir lors de son entretien avec Oprah