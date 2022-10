Meghan et Harry « à la recherche d’un nouveau manoir dans une communauté fermée exclusive de Californie après avoir dépassé la villa Montecito de 12 millions de livres sterling »

MEGHAN Markle et le prince Harry sont à la recherche d’un nouveau manoir dans une communauté fermée exclusive, selon les habitants.

Le duc et la duchesse de Sussex auraient recherché de nouveaux logements après avoir dépassé leur villa Montecito de 12 millions de livres sterling.

Le prince Harry et Meghan Markle seraient à la recherche de nouvelles fouilles Crédit : Splash

Ils quittent peut-être leur villa Montecito de 12 millions de livres sterling

Ils ont examiné la zone exclusive de Hope Ranch au-dessus de Santa Barbara, selon un rapport Crédit : Getty

Le manoir de luxe, qu’ils ont acheté en juin 2020, compte neuf chambres et 19 salles de bains.

Assis sur 7,4 acres avec des vues spectaculaires sur l’océan Pacifique, il dispose également d’un cinéma privé, d’une salle de sport, d’un spa et d’une cave à vin.

Il dispose d’une salle de jeux de pub, d’une piscine et d’une maison d’hôtes séparée où la mère de Meghan, Doria, séjourne lorsqu’elle vient de chez elle à Los Angeles, à 90 miles au sud de Montecito.

Mais maintenant, le couple aurait décidé de vendre et de déménager – et envisage des maisons dans la communauté voisine de Hope Ranch qui coûtent jusqu’à 22 millions de dollars, selon The Santa Barbara News-Press.

Le ranch est à 10 miles de leur propriété actuelle – et serait une communauté plus calme pour Meghan, Harry et leurs deux enfants.

Cela vient après que The Sun ait révélé hier que leur ville natale avait été ciblée par des “gangs de vol sophistiqués hors de la zone” spécialisés dans les crimes contre les biens de grande valeur.

Pour lutter contre la menace, le département du shérif de Santa Barbara installe six caméras de reconnaissance de plaques d’immatriculation autour du hotspot de célébrités Montecito, où vivent le duc et la duchesse.

Les stars qui vivent dans la région incluent Adam Levine de Maroon 5 et sa famille; Katy Perry, Orlando Bloom et leur fille ; Ellen DeGeneres, Ariana Grande, Rob Lowe, le gourou de la musique Scooter Braun et la légende de Friends, Jennifer Aniston.

L’association Montecito a envoyé un e-mail aux habitants, y compris Harry et Meghan, disant que les caméras seraient installées “en réponse au crime contre les biens de grande valeur que nous avons connu récemment”.

L’avertissement ajoutait: “Ces crimes sont commis par des gangs de vol sophistiqués hors de la zone.”

Le but des caméras solaires, qui coûtent 2 500 dollars chacune, est de voir qui se trouvait dans la zone lorsqu’un crime aurait été commis.

Ils participeront également aux recherches de personnes disparues, aux mandats actifs, aux véhicules volés et à d’autres enquêtes dans le cadre d’un procès d’un an.

Harry et Meghan se sont également séparés cette semaine avec leur agence de relations publiques basée aux États-Unis, Sunshine Sachs.

Le duc et la duchesse se sont séparés de la firme new-yorkaise après la chute de leur popularité.

Meghan travaille avec l’entreprise depuis ses jours en tant qu’actrice sur le drame juridique Suits et est amie avec l’associé principal Keleigh Thomas Morgan.

Le chef des relations publiques a été invité au mariage royal et a également représenté l’acteur américain Tyler Perry, dont Harry et Meghan ont utilisé le manoir de Los Angeles comme base lors de la recherche d’une maison.

Sunshine Sachs a joué un rôle clé lorsque les Sussex ont déménagé en Californie, leur permettant de profiter de contacts et d’un réseau de conseillers et de célébrités.

Le Sun a contacté le porte-parole des Sussex pour commentaires.