Meghan est surnommée « Duchesse difficile » par le personnel américain « terrifié » alors qu’une source affirme qu’elle fait des « crises de colère » et « fait pleurer les hommes adultes » – tandis que le « facilitateur » Harry est de plus en plus isolé avec son ami le plus proche, son garde du corps à gages

Meghan Markle a été surnommée « Duchesse difficile » par son personnel suite à des allégations selon lesquelles elle « terrifie » et « rabaisse » les gens, a révélé un rapport accablant.

Selon le Journaliste hollywoodien, une source proche du couple a affirmé que Meghan « rabaisse les gens, elle ne prend pas de conseils ».

Ils ont également décrit le couple comme « tous deux de mauvais décideurs » qui « changent fréquemment d’avis » – Harry étant surnommé « une personne très, très charmante » et pourtant « un véritable facilitateur ».

La publication a rapporté des allégations selon lesquelles Megan était « absolument implacable » et qu’elle « se promenait comme un dictateur en talons hauts, furieuse et aboyant des ordres », ajoutant : « Je l’ai vue réduire des hommes adultes en larmes ».

Ces nouvelles déclarations surviennent alors que le couple se prépare à célébrer les 40 ans du duc de Sussex dimanche, alors que des sources distinctes ont suggéré qu’il se sentait de plus en plus seul aux États-Unis et considérait son garde du corps David Langdown comme son meilleur ami.

Ces allégations font suite à des informations selon lesquelles le chef de cabinet du couple, Josh Kettler, a démissionné de son poste en août après un mandat de trois mois.

Le prince Harry et Meghan Markle assistent à une séance photo officielle pour annoncer leurs fiançailles au Sunken Gardens, au palais de Kensington, le 27 novembre 2017. Le couple a acquis la réputation de perdre des employés et aurait perdu au moins 18 membres de son personnel depuis leur mariage en 2018.

Les nouvelles allégations font partie d’une étude sur l’exode du personnel ayant travaillé pour les Sussex, y compris le chef de cabinet du couple, Josh Kettler, qui a démissionné de son poste en août après un passage de trois mois.

Les « crises de colère bruyantes » et les « e-mails en colère à 5 heures du matin » de Meghan lui ont également valu le surnom de « Duckess Difficult » (la duchesse difficile) par les membres de son personnel, a déclaré le Hollywood Reporter.

Meghan avait déjà été accusée d’avoir intimidé le personnel du palais avant le déménagement du couple en Californie, ce qui a incité les assistants royaux à lancer une enquête sur les allégations de comportement « dépréciatif » de Meghan envers deux assistants personnels.

Le personnel aurait été en larmes et se sentirait « traumatisé » – certains comparant leur état à un stress post-traumatique.

Bien que les détails du rapport n’aient jamais été révélés, les allégations ont toujours été fermement niées par la duchesse, dont les avocats les ont décrites à l’époque comme une « campagne de diffamation calculée ».

Ces nouveaux rapports surviennent après que le Mail on Sunday a révélé la semaine dernière que la conseillère en relations publiques du duc et de la duchesse de Sussex, Christine Weir Schirmer, était partie discrètement à la fin de l’année dernière après avoir rejoint le couple en tant que responsable de la communication de leur fondation caritative Archewell en 2020.

La nouvelle du départ de Schirmer est arrivée quelques semaines seulement après qu’il ait été rapporté que Kettler avait démissionné après sa courte période de travail pour le couple.

Alors que Kettler avait été embauché à titre d’essai lorsqu’il a pris ses fonctions auprès d’Harry et Meghan, le magazine américain People a rapporté que « la décision de se séparer était mutuelle, les deux parties convenant que ce n’était pas la bonne solution ».

Mais les départs de Schirmer et Kettler n’ont fait que souligner les problèmes que Meghan et Harry rencontrent depuis longtemps pour conserver leur personnel.

Toya Holness travaillait pour les Sussex en tant qu’attachée de presse mondiale

Le duc et la duchesse de Sussex photographiés avec Josh Kettler (à droite) à Lagos

Le couple a acquis la réputation de perdre souvent des employés et aurait perdu au moins 18 membres de son personnel depuis leur mariage en 2018.

Neuf personnes ou plus ont quitté leur poste depuis que le couple a quitté la Grande-Bretagne pour la Californie en 2020, notamment leur attachée de presse mondiale Toya Holness et la principale assistante et secrétaire privée de Meghan, Samantha Cohen.

Un porte-parole des Sussex a refusé de commenter lorsque MailOnline l’a contacté.

Pendant ce temps, Harry a publié une déclaration vendredi soir exprimant son enthousiasme à l’idée d’avoir 40 ans, en disant : « Place à la nouvelle décennie. »

Le duc marquera cet événement dimanche en privé avec Meghan et leurs enfants Archie, cinq ans, et Lilibet, trois ans.

Il serait alors en train de planifier une escapade pour un week-end avec ses amis les plus proches, a rapporté Sky News.

Son message rendait hommage à ses deux enfants « incroyablement gentils et drôles », ajoutant qu’ils avaient « aiguisé sa concentration dans tout mon travail ».

Harry a déclaré à la BBC : « Quel que soit mon âge, ma mission est de continuer à me montrer et à faire le bien dans le monde. Place à la prochaine décennie. »

Harry et Meghan photographiés le mois dernier à Bogota lors d’une visite dans la capitale colombienne

Au cours de la dernière décennie, le duc s’est éloigné de sa famille, notamment de son frère aîné, le prince William, qui avait organisé les célébrations du 30e anniversaire d’Harry il y a dix ans.

Le fossé entre le couple et la famille royale s’est creusé après leur série Netflix et les mémoires d’Harry Spare

Buckingham Palace et Kensington Palace n’ont pas encore indiqué s’ils feraient quelque chose pour marquer le grand anniversaire d’Harry.

Les tensions au sein de la famille royale depuis le départ d’Harry et Meghan pour une nouvelle vie aux États-Unis en 2020 n’ont fait qu’empirer au cours des années suivantes, notamment après la publication des mémoires d’Harry, Spare, en janvier de l’année dernière.

Il a affirmé que son frère William, le prince de Galles, 42 ans, avait qualifié Meghan de « difficile », « grossière » et « abrasive », et avait même accusé le frère aîné de l’avoir poussé dans une gamelle pour chien.

Le dernier affrontement a eu lieu lundi, lorsqu’un teaser Netflix pour un documentaire intitulé Polo – produit par la société de production des Sussex – a été publié quelques heures seulement après que la princesse de Galles a partagé une vidéo marquant la fin de son traitement de chimiothérapie.