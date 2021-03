Meghan «attristée» par la déclaration d’intimidation au palais de Kensington révélée avant l’interview d’Oprah TV | Nouvelles du Royaume-Uni

La duchesse de Sussex a déclaré qu’elle était « attristée » par un rapport selon lequel elle aurait fait face à une plainte pour harcèlement au cours de son séjour au palais de Kensington, a déclaré son porte-parole.

Le journal Times a rapporté que la plainte avait été déposée en octobre 2018 par Jason Knauf, alors secrétaire à la communication des Sussex.

La plainte affirmait que Meghan aurait chassé deux assistants personnels de la maison et sapait la confiance d’un troisième membre du personnel, a déclaré le journal.

Mais son porte-parole a déclaré: «La duchesse est attristée par cette dernière attaque contre son personnage, en particulier en tant que personne qui a elle-même été victime d’intimidation et qui est profondément engagée à soutenir ceux qui ont subi des souffrances et des traumatismes.

« Elle est déterminée à poursuivre son travail de promotion de la compassion dans le monde et continuera de s’efforcer de montrer l’exemple pour faire ce qui est bien et faire ce qui est bien. »

Les avocats du couple ont déclaré au Times qu’ils avaient été victimes d’une campagne de dénigrement calculée basée sur « une désinformation trompeuse et nuisible ».

Il n’y a eu aucun commentaire jusqu’à présent du palais de Buckingham ou du palais de Kensington.

Le rapport arrive quelques jours avant Entretien de Meghan et Harry avec Oprah Winfrey doit être diffusé.

L’émission spéciale de deux heures sera projetée dimanche aux États-Unis et devrait être diffusée au Royaume-Uni le 8 mars.

La maison royale sera préparée pour les révélations de l’émission alors que le couple discutera de sa vie au sein de la famille royale et de sa sortie de la monarchie ouvrière.

Dans des clips faisant la promotion de l’interview, Winfrey demande à Meghan si elle était « silencieuse ou réduite au silence », la réponse de la duchesse n’étant pas révélée.

En réponse à un commentaire de la duchesse, Winfrey demande: « Presque insurmontable. On dirait qu’il y avait un point de rupture? »

On voit Harry dire de sa mère, Diana, tout en tenant la main de Meghan: « Je suis juste vraiment soulagé et heureux d’être assis ici, à te parler, avec ma femme à mes côtés, parce que je ne peux pas commencer à imaginer ce que c’est a dû être comme pour elle (Diana), traversant ce processus par elle-même, il y a toutes ces années. «

Un expert en relations publiques a décrit le moment de l’entretien, avec le duc d’Édimbourg actuellement malade à l’hôpital, comme « horrible ».

Le consultant en relations publiques et en crise, Mark Borkowski, a averti que Harry et Meghan risquaient un « véritable gâchis de réputation » s’ils poursuivaient l’émission aux États-Unis dimanche et ont déclaré qu’elle devrait être reportée.

Le grand-père de Harry, Philip, 99 ans, a passé près de deux semaines à l’hôpital privé du roi Édouard VII avant d’être transféré à l’hôpital St Bartholomew lundi pour les tests sur une maladie cardiaque préexistante.