Meghan accepte le prix: « Soyez le visionnaire de votre propre vie »

Meghan, la duchesse de Sussex, a encouragé les femmes à trouver l’inspiration pour se battre pour l’équité en acceptant le prix Mme Foundation Women of Vision mardi soir, avec la co-fondatrice de Black Voters Matter, LaTosha Brown.

« Il n’est jamais trop tard pour commencer », a déclaré Meghan au Ziegfeld Ballroom à Manhattan. « Vous pouvez être le visionnaire de votre propre vie… Il y a encore tellement de travail à faire. »

Son discours d’acceptation a clôturé le gala annuel de la Fondation Mme pour les femmes, dans le cadre de la célébration du 50e anniversaire de la fondation pour les femmes la plus ancienne du pays. Le gala a également donné le coup d’envoi de la plus grande campagne de financement de la fondation – 100 millions de dollars américains au cours des 12 prochains mois – qui sera utilisée pour faire avancer les initiatives axées sur l’équité de l’organisation et sa mission de faire progresser le pouvoir collectif des femmes.

La fondation est déjà à plus de la moitié de son objectif. Il a annoncé que feu la photographe et philanthrope Lucia Woods Lindley avait fait don de 50 millions de dollars, le plus grand legs de l’histoire de la fondation. Le produit du gala lui-même a permis de recueillir 1 million de dollars supplémentaires et près de 500 000 dollars ont été donnés par les participants pendant le dîner.

Avec sa mère, Doria Ragland, dans le public, Meghan a raconté comment Mme Magazine était toujours dans leur maison et comment cela affectait sa vision du monde.

« Je suis une femme qui reste inspirée et motivée par cette organisation », a-t-elle déclaré en regardant la cofondatrice de Mme Gloria Steinem, qui l’a présentée aux côtés de l’actuelle PDG de la fondation, Teresa C. Younger. « Cela m’a permis de reconnaître qu’une partie de ma plus grande valeur et de mon but dans la vie était de défendre ceux qui ne se sentaient pas entendus, de résister à l’injustice et de ne pas avoir peur de dire ce qui est vrai, ce qui est juste et ce qui est juste. «

Bien que l’événement ait été sa première apparition publique depuis qu’elle a sauté le couronnement de son beau-père, le roi Charles III, plus tôt ce mois-ci afin de rester chez elle en Californie pour le quatrième anniversaire de son fils, le prince Archie, elle n’a fait aucune mention de la cérémonie. Son mari, le prince Harry, a assisté au couronnement à Londres, puis s’est précipité en Californie.

Meghan et le prince Harry dirigent leur philanthropie via leur Fondation Archewell, qui a fourni près de 13 millions de vaccins COVID-19 avec son partenaire Global Citizen et a aidé à réinstaller près de 175 000 réfugiés d’Ukraine et d’Afghanistan aux États-Unis avec son partenaire Welcome.US, selon son rapport annuel 2022 rapport.

Le PDG de Global Citizen, Hugh Evans, a déclaré que les dirigeants de la Fondation Archewell avaient aidé à collecter des centaines de millions de dollars pour les vaccins COVID-19 via Global Citizen VAX Live, tout en aidant à convaincre les pays les plus riches du monde de fournir certaines des doses à ceux qui vivent dans d’autres pays. Evans a déclaré qu’il était impressionné par l’éthique de travail de Meghan alors qu’ils faisaient équipe lors de tables rondes faisant la promotion de l’événement en 2021.

« Je dirais qu’elle est prête à retrousser ses manches et à être pratique », a déclaré Evans à l’Associated Press. « Quand vous voyez quelqu’un prêt à passer son temps, pas à faire des trucs glamour, mais prêt à faire des trucs en coulisses, c’est toujours bon signe. »

La co-fondatrice de Black Voters Matter, LaTosha Brown, a reçu son prix Woman of Vision de son amie de longue date, fondatrice du mouvement #MeToo, Tarana Burke, qui a conduit les participants en chanson pour accueillir Brown sur scène. Brown a ensuite prononcé sa propre chanson édifiante, avant de prononcer un discours poignant sur le travail pour le changement.

« Même la douleur a un but », a-t-elle déclaré. « Ce qui se passe dans ce pays en ce moment, ce n’est pas seulement une question de ce que les républicains ou les démocrates vont faire. C’est vraiment une question de savoir ce que nous allons faire collectivement pour nous pencher sur ce moment d’inconfort et reconnaissez-le comme une opportunité de bien faire les choses parce que nous ne l’avons pas bien fait. »

La star de Broadway, Audra McDonald, a fait une pause dans sa tournée actuelle pour assister au gala afin de montrer son soutien à la duchesse de Sussex et Brown. « Je l’aime tellement », a déclaré McDonald à propos de Brown. « C’est un honneur de la connaître un peu, de faire appel à son cerveau et de voir cette passion, ce dynamisme et cette sagesse. C’est une héroïne. »

L’organisation de Brown, Black Voters Matter, travaille avec des communautés dans 25 États et le district de Columbia pour rendre leur vote plus efficace, tandis que son Black Voters Matter Capacity Building Institute finance l’éducation des électeurs, les inscriptions et d’autres programmes pour élargir l’accès au vote.

« Je ne sais pas comment elle fait tout cela », a déclaré McDonald. « Elle a mis les bottes par terre. »

La fondation Mme a également honoré Wanda Irving, co-fondatrice du projet d’action maternelle du Dr Shalon, et Kimberly Inez McGuire, directrice exécutive d’URGE, ainsi que la militante du droit à l’avortement du Texas Olivia Julianna et l’avocate LGBTQ2S + Rebekah Bruesehoff.

« Je ne dis plus que je me bats pour l’égalité », a déclaré Julianna, acceptant son prix en tant que leader émergente. « Dans l’Amérique moderne, je ne me bats pas pour l’égalité. Je me bats pour la libération d’un système patriarcal suprématiste blanc. En tant que femme latine ouvertement queer, ne vous y trompez pas, je ne veux pas être l’égale des hommes dans ce pays. ne veulent pas le pouvoir d’opprimer avec intention. »



