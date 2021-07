Alors que la lutte se poursuit contre la deuxième vague mortelle du coronavirus, le pays se libère lentement des mesures strictes et des restaurants, centres commerciaux, gymnases et autres lieux de ce type ouvrent au public. La plupart de ces endroits emploient des personnes qui ont été vaccinées ou font vacciner leurs employés déjà existants dans le but de faire en sorte que les clients se sentent plus en sécurité. Récemment, une photo est devenue virale sur Twitter où un « chanawala » peut être vu en train de vendre du chana chaat dans les rues de Shillong, Meghalaya, avec l’étiquette « Vacciné » écrite sur sa boîte contenant tous les ingrédients.

Dans son tweet viral, l’utilisateur de Twitter @indira_laisram a publié la photo du vendeur, avec la légende : « L’omniprésent channawallah de Shillong. Il y a quelque chose dans cette photo. Incapable de cerner l’émotion. »

Bientôt, d’autres utilisateurs de Twitter ont commencé à féliciter l’homme pour sa responsabilité ainsi que pour ses compétences en marketing.

C’est de quoi se réjouir, en fait ! Malgré une pandémie dévastatrice, il est de retour aux affaires ! Un vaccin de fabrication indienne a atteint l’homme ordinaire dans la rue ! Je pense que c’est un message plein de courage, d’adaptabilité et d’espoir ! — Anuradha Deolalkar🇮🇳 (@prasanu202) 13 juillet 2021

Ce que j’aime le plus : il est clair et ouvert sur la vaccination, s’attendant à ce que les clients rendent la pareille !!!— Bahlika (@nose_poker) 13 juillet 2021

Des yeux, vous regardant dans l’attente de lui acheter quelque chose, et la fierté qu’il soit vacciné et qu’il puisse prendre des choses en toute sécurité.— Abhimanyu…. (@AbeCrossX) 13 juillet 2021

Pour certaines personnes, l’image a apporté des souvenirs de bons moments d’enfance.

L’émotion consiste à acheter le tout-mélange de ces channawallahs, assis dans un coin de Police Bazaar ou Laitumkhrah un après-midi pluvieux et regarder la vie passer alors que le vent apporte parfois quelques gouttelettes sur votre visage. — উৎপল বৰপূজাৰী Utpal Borpujari (@UtpalBorpujari ) 13 juillet 2021

C’est plein de nostalgie. Pour quelqu’un qui porte ses émotions sur sa manche, il me crie à la maison en ce moment. — Indii (@indira_laisram) 13 juillet 2021

C’est mon souvenir préféré de retour de l’école, « All Saints » avec papa. Tant d’images défilent devant mes yeux. – Bubble Bat (@ Being___72) 13 juillet 2021

Certains utilisateurs ont souligné les difficultés auxquelles les paris quotidiens sont confrontés en raison de la pandémie.

Que, le casse-croûte commun et la nostalgie de la plage dépendent de la balise « vaccinée » ! Que, le plus simple des moyens de subsistance de l’homme dépend de la balise « vaccinée » ! – Nationalistes IIM (@IIMNationalists) 13 juillet 2021

L’étiquette vaccinée fait que l’on se sent vraiment contrarié. Être obligé de recourir à cela pour travailler afin qu’ils ne soient pas harcelés, insultés ou licenciés, juste pour gagner leur vie. — Sharada (@suitcaseindian) 13 juillet 2021

C’est une photo si percutante qui nous fait réaliser qu’il est temps que le gouvernement permette aux gens de vaquer à leurs activités quotidiennes, ils ont des familles à nourrir. @sudhirmehtapune @Manojpochat– Sagar Javkhedkar (@sagarjavkhedkar) 13 juillet 2021

Que pensez-vous de l’étiquette « vacciné » du fournisseur ?

