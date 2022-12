Megha Thakur est décédée à 21 ans: la star de TikTok décède « de manière inattendue » alors que les fans pleurent un influenceur connu pour promouvoir la positivité corporelle

L’influenceuse CANADIENNE TikTok Megha Thakur, dont le contenu sur la confiance en soi et la positivité corporelle a inspiré des milliers de followers, est décédée à l’âge de 21 ans.

Megha, qui compte plus d’un million d’abonnés sur Instagram et TikTok combinés, est décédée de manière inattendue le 24 novembre, ont révélé ses parents.

La star de TikTok, Megha Thakur, est décédée à l’âge de 21 ans Crédit : Instagram/meghaminnd

Le contenu des médias sociaux de Megha Thakur tournait autour de la confiance en soi et de la positivité corporelle Crédit : Instagram/meghaminnd

Des milliers d’abonnés de Megha ont partagé des histoires réconfortantes sur la façon dont l’influenceur de 21 ans les a aidés à s’aimer Crédit : Instagram/meghaminnd

“C’est avec le cœur lourd que nous annonçons la lumière de notre vie, notre fille gentille, attentionnée et belle, Megha Thakur, est décédée subitement et de manière inattendue le 24 novembre 2022 aux petites heures du matin”, ont partagé ses parents sur sa page Instagram. .

“Megha était une jeune femme confiante et indépendante. Elle nous manquera beaucoup.

“Elle aimait ses fans et aurait voulu que vous soyez au courant de son décès. En ce moment, nous demandons vos bénédictions pour Megha. Vos pensées et vos prières l’accompagneront tout au long de son voyage.”

Une cause de décès n’a pas été immédiatement rendue disponible.

Le contenu des médias sociaux de Megha tournait autour de la confiance en soi et de la positivité corporelle.

Depuis qu’elle a partagé sa première vidéo en novembre 2019, des milliers de ses abonnés ont laissé des commentaires réconfortants sous chacune de ses vidéos, la louant comme une source d’inspiration.

La perte de Megha a été un coup dur pour la communauté TikTok et ses partisans, qui ont laissé des messages remplis de cœur à ses parents dans la section des commentaires où ils ont annoncé sa mort.

“Ça ne peut pas être vrai, oh mon dieu”, a écrit sa collègue influenceuse Gina Shkeda.

La créatrice de la vidéo Jackie Wyers a déclaré: “Je suis vraiment désolée pour votre perte. Megha est belle à l’intérieur comme à l’extérieur.”

L’un des followers de Megha a partagé comment la jeune femme de 21 ans l’a inspirée: “Elle m’a tellement inspiré que son amour était inconditionnel, je voulais toujours voir les autres ne rien gagner que les meilleures choses à dire sur elle, mon cœur est tellement brisé. envoyer votre famille ainsi tant d’amour.”

“Ses messages ont apporté tellement de confiance et de lumière quand je me débattais, elle a toujours été un ange, et belle à l’intérieur comme à l’extérieur. Je suis désolée pour votre perte et puisse-t-elle reposer en paix”, a écrit un deuxième adepte.

Un autre adepte a décrit comment une Megha de 18 ans l’a inspirée à s’aimer.

“Je suis triste parce que j’ai l’impression que le monde avait besoin de quelqu’un comme elle, elle n’avait que 17/18 ans pour m’inspirer, un adulte pleinement développé, comment m’aimer et être confiant”, a partagé le suiveur.

“Nous avons tous nos luttes à huis clos, peu importe à quel point notre énergie est ressentie par les autres.

“J’ai du mal à penser que tout va toujours bien dans la vie de certaines personnes et qu’elles n’ont que des inconvénients mineurs. Mais non, nous sommes tous très humains, nous pouvons vraiment mourir demain ou dans les prochaines heures.

“Et la vie sur terre n’est jamais parfaite. Merci pour tout Megha”, a-t-elle ajouté.

Selon la Western Gazette, Megha était étudiante à l’Université Western de London, en Ontario, au cours du semestre d’automne 2021, où elle étudiait l’informatique.