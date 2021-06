Megha Ganne, golfeuse américano-indienne de 17 ans, détient la tête partagée à l’US Women’s Open

Megha Ganne, une amatrice américaine de 17 ans d’origine indienne, a choqué les grands noms du golf féminin en prenant la tête du premier tour de l’US Women’s Open ici.

Le lycéen est le premier amateur en 15 ans à le faire depuis que Jane Park a réalisé l’exploit au Newport Country Club en 2006, deux ans après la naissance de Ganne.

Elle était seule en tête à moins de 5 avant de lâcher un tir au 18e pour se retrouver en tête. Ganne a partagé la tête avec le professionnel anglais Mel Reid sur le parcours du lac du club olympique où les femmes jouent un majeur pour la première fois.

À un tir derrière les meneurs se trouvaient Angel Yin, Megan Khang et Brooke Henderson, ancienne championne PGA féminine de KPMG. Les champions majeurs Lexi Thompson, Shanshan Feng et Yuka Saso étaient assis deux coups derrière.

Dix autres joueurs étaient à égalité, dont le champion 2018 Ariya Jutanugarn et Lydia Ko, car seulement 15 joueurs ont réussi à tirer sous le par sur le parcours Par-71.

La fille du New Jersey, Ganne, était entrée dans son deuxième US Open à la dure en remportant un barrage à trois pour gagner une place le mois dernier. Elle avait déjà joué à l’US Open en 2019 et avait raté la coupe. Elle espère aller à Stanford pour l’université après avoir terminé ses études secondaires.

Ganne, dont les parents Sudha et Hari sont des migrants de première génération, a soutenu son intérêt pour le golf et elle a également révélé qu’elle avait eu quelques bonnes conversations avec Brooks Koepka, qui a remporté l’US Open pour hommes à deux reprises.

Le curriculum vitae de Ganne comprend des départs à l’US Women’s Amateur 2017, au US Women’s Four-Ball Championship 2018 et à l’US Women’s Open 2019 à Charleston. Elle est également quatre fois finaliste au championnat national Drive, Chip and Putt à Augusta National.

Alors que Ganne passait clairement sa meilleure journée à l’US Open, la co-leader Mel Reid réalisait son meilleur tour dans un Major, car elle avait raté le cut dans quatre de ses cinq derniers US Open.

Le field de 156 sera réduit à 60 après le deuxième tour.

