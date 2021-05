Megastar Rajinikanth prend une deuxième dose de vaccin COVID, sa fille partage une photo! | Actualités régionales

Chennai: À un moment où le Tamil Nadu est témoin de cas de COVID-19 sans précédent et d’hésitation à la vaccination, la mégastar Rajinikanth a pris le coup. L’acteur septuagénaire vient de rentrer chez lui à Chennai après avoir terminé le tournage de son prochain film Annatthe à Hyderabad.

La fille de Rajinikanth avait partagé une photo de l’acteur vétéran et lauréat du prix Dadasaheb Phalke se faisant piquer à l’hôpital.

Il faut rappeler que c’est en raison du risque de COVID-19, de la peur de son état de santé (après une greffe de rein en 2016) et d’être sous traitement immunosuppresseur que Rajini avait renoncé à la politique, en décembre 2020. Selon le publiciste de Rajini, l’acteur a pris une deuxième dose du vaccin Covishield aujourd’hui.

Selon Rajinikanth, il avait fait face à des fluctuations de sa tension artérielle et a dû être admis dans les hôpitaux Apollo à Hyderabad, lors du tournage en décembre de l’année dernière. C’est ce qui a conduit l’acteur à repenser et à se retirer de la politique.

Il avait également mentionné le bien-être et le bien-être de ses fans pendant la pandémie et pourquoi il ne voulait pas les risquer également. La plus grande inquiétude de Rajini, selon sa déclaration d’alors, était le risque d’exposition à un grand nombre de personnes, une fois qu’il s’aventure dans la politique électorale, avant les sondages de l’assemblée du Tamil Nadu en 2021.