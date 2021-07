Megaripples induits par le tsunami trouvés lors d’une collision d’astéroïdes qui a anéanti les dinosaures

Il y a plus de 66 millions d’années, un astéroïde a frappé la Terre, effaçant plus des trois quarts de la vie végétale et animale de la planète bleue, y compris les dinosaures. Lorsque l’astéroïde, estimé à plus de 10 kilomètres de diamètre, a heurté la Terre, l’impact a égalé le niveau de plusieurs millions de bombes nucléaires explosant simultanément. L’endroit où la collision s’est produite est l’actuel golfe du Mexique. L’impact de la collision a également créé une entaille dans la surface de la Terre, connue sous le nom de cratère Chicxulub. Le cratère, large de 200 kilomètres, s’étend le long de la côte de la péninsule du Yucatan, un territoire mexicain qui sépare la mer des Caraïbes du golfe du Mexique.

La collision a également créé des vagues de tsunami atteignant jusqu’à 1,5 kilomètre de haut qui auraient parcouru plus de 250 kilomètres depuis leur origine. Aujourd’hui, à quelque 1000 kilomètres au nord du site d’impact, des scientifiques ont trouvé pour la première fois des preuves directes du tsunami. À l’aide d’images sismiques, généralement utilisées pour la chasse aux réservoirs souterrains de pétrole et de gaz, les scientifiques ont découvert des « méga-ipples » de 600 mètres de long incrustées dans des roches marines, à quelque 1 500 mètres de profondeur. Des ondulations atteignant 16 mètres enregistrent le dépôt de sable causé par les courants ascendants ainsi que les impacts des courants de contre-courant.

Selon les scientifiques, ces couches dans les roches marines ne pourraient pas avoir été causées par les courants habituels. De plus, leur orientation correspond à la direction des vagues du tsunami produites par l’impact de l’astéroïde.

Les géologues pensent que la raison pour laquelle ces méga-ipples sont préservées même après des millions d’années est qu’elles se sont formées sous la région où les ondes de tempête pourraient provoquer l’érosion. De plus, ils ont ensuite été ensevelis par des schistes d’eau profonde, des roches sédimentaires qui se forment dans des eaux à faible débit.

Les résultats ont été publiés le 2 juillet dans Earth and Planetary Science Letters.

Les vagues du tsunami ont été devinées en 2019 par des simulations informatiques de l’impact de l’astéroïde. La supposition a été étayée par des restes de fossiles trouvés dans le Dakota du Nord la même année. Les fossiles d’animaux marins, probablement balayés par les vagues du tsunami, ont été retrouvés à quelque 1 800 mètres au nord du site d’impact.

