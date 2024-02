JORDANIE DU SUD, Utah (ABC4) — La marque Megaplex s’étend pour devenir bien plus que de simples salles de cinéma après la Société Larry H. Miller a annoncé la création de nouveaux centres Megaplex Entertainment dans la communauté Desert Color de St. George et dans la communauté Daybreak de South Jordan.

Le nouveau Megaplex Entertainment sera un endroit où vous pourrez « tout obtenir en un seul endroit », faisant référence à une soirée en ville, selon la société.

Fans de Théâtres Mégaplex pourront toujours retrouver leurs films préférés dans des auditoriums de qualité Megaplex, mais ces centres de divertissement comprendront également davantage de commodités pour en profiter. Par exemple, des pistes de bowling avec des restaurants au bord de la piste, une salle de jeux vidéo avec des prix à gagner, des options de restauration et de boissons, des espaces événementiels privés et de fête, et bien plus encore.

Le développement du projet pour le site de St. George est en cours dans le Communauté Couleur du Désert, un lotissement situé dans la partie sud de la ville, près de la frontière entre l’Utah et l’Arizona. Plus de détails sur le développement seront « bientôt disponibles ».

Le premier magasin Megaplex Entertainment ouvrira ses portes Aube du centre-ville, où la construction est déjà en cours. Les responsables de LHM ont déclaré que le complexe serait situé à côté du nouveau stade de baseball Salt Lake Bees, dont l’ouverture est prévue en 2025.

« Nous sommes ravis de nous associer à Woodbury Corporation pour proposer notre tout nouveau concept de divertissement aux résidents du sud de l’Utah », a déclaré Michelle Smith, présidente de LHM Sports and Entertainment. « En tant qu’entreprise, nous nous efforçons d’« enrichir des vies » en développant des lieux significatifs qui bâtissent une communauté, créent des emplois et rassemblent les gens. »

Société Woodbury Le vice-président principal, Danny Woodbury, a déclaré que la société s’engageait à faire du développement un « espace de rassemblement régional » offrant le meilleur en matière de divertissement, de restauration et de shopping.

La Larry H. Miller Company a déclaré qu’elle était occupée à rénover plusieurs de ses cinémas dans l’Utah, en y ajoutant plusieurs améliorations telles que des fauteuils inclinables de luxe, des « salles silencieuses » et des systèmes de projection et de sonorisation améliorés.

Les rénovations du Ogden Megaplex sont déjà terminées tandis que des travaux sont en cours dans les cinémas de St. George, Vineyard et Centreville. Les responsables ont également déclaré qu’il existe d’autres projets de sports et de divertissement à « différents stades » de développement actif.