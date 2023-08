Megan Thee Stallion vérifie les ennemis après la condamnation de Tory Lanez

Megan a ensuite remercié ses chaudasses inconditionnelles de l’avoir soutenue à travers tout. Elle a servi un spectacle stellaire rempli de ses succès et des favoris des fans comme « Body », « Freak Nasty », « NDA » et « Big Ole Freak ». Regardez quelques extraits de l’ensemble spectaculaire de Thee Stallion ci-dessous.

Les ennemis n’étaient pas seulement des trolls Internet ignorants et des blogueurs dans les poches de Pipsqueak emprisonné. D’autres rappeurs comme Drake, DaBaby, 50 Cent et Cam’Ron ont pris le train en marche de Tory ciblant de manière malveillante Megan .

À l’intérieur de la prison du comté de LA de Tory Lanez après sa condamnation à 10 ans de prison

Indépendamment de ce que les ennemis, les fans mal informés, les blogueurs prétendument payés, Mario ou Iggy Azealia ont à dire, Tory Lanez est de retour derrière les barreaux pour une longue période. TMZ rapporte les détails du nouveau logement de Tory après sa condamnation pour avoir tiré sur Megan Thee Stallion.

Je n’arrive toujours pas à croire que Tory Lanez a tiré sur Megan Thee Stallion et certaines personnes sont plus contrariées qu’il ait été reconnu coupable et condamné et PAS QU’IL L’AIT TUE !!! – Preston Mitchum (@PrestonMitchum) 9 août 2023

Comme BOSSIP l’a signalé précédemment, un juge a condamné Tory Lanez à 10 ans pour voies de fait avec une arme de poing semi-automatique, négligence grave dans le déchargement de son arme à feu et possession d’une arme à feu chargée et non enregistrée dans un véhicule.

Les forces de l’ordre ont déclaré à TMZ que Tory avait commencé son séjour dans l’unité d’isolement administratif. Après l’affaire très médiatisée, il ne peut pas encore se mêler en toute sécurité à la population générale.

Pour l’instant, il ne peut sortir de sa cellule que deux heures par jour. Il doit encore passer tout ce temps seul. En ce qui concerne les loisirs, il profite de trois heures d’air frais par semaine.

La cellule de la prison du comté de LA est temporaire pour Tory, qui déménagera probablement dans un mois. Après le transfert de Tory dans un centre d’accueil, l’État partagera la prison où il purgera ces 10 ans.

Le condamné vindicatif et au défi vertical a assuré aux fans que les circonstances ne l’intimideraient pas ou ne l’élimineraient pas.