Megan Thee Stallion témoigne au procès de Tory Lanez – Hollywood Life

Deux ans après Tory Lanez aurait tiré Megan toi étalon après que les deux se soient disputés, Megan, 27 ans, a eu sa journée au tribunal. Megan a témoigné dans une salle d’audience de Los Angeles mardi 13 décembre lors du procès sur la fusillade présumée. En prenant la barre, Megan a déclaré: “J’aurais aimé qu’il me tue si j’avais su que je devrais traverser ça”, par TMZ. Le hitmaker aurait également été en larmes tout au long de sa déclaration.

La star, qui portait un tailleur-pantalon violet au tribunal, a également déclaré au tribunal qu’elle ne se sentait pas bien lorsqu’elle a pris la parole. “Je ne me sens tout simplement pas bien”, a déclaré Megan, selon Pierre roulante. “Je n’arrive pas à croire que je doive venir ici et faire ça.” Lors des déclarations liminaires, les procureurs ont déclaré que les coups de feu présumés avaient laissé “trois fragments de balle dans les pieds de Megan”, selon Actualités. De plus, ils ont affirmé que la dispute entre Meg et Tory avait commencé lorsque “Megan a critiqué ses talents musicaux”.

De plus, Megan est revenue à la barre après une pause et aurait été “plus émotive” lors de ses déclarations. Pierre roulante journaliste Nancy Dillon prendre à Twitter pour révéler que Megan a affirmé que cela avait “gâché” sa vie. “Parce que j’ai été abattu, j’ai été transformé en une sorte de méchant, et c’est lui la victime. Cela a gâché toute ma vie », aurait déclaré la beauté brune.

Un jour avant le témoignage de Megan, les partisans de Megan se sont rassemblés devant la salle d’audience pour manifester leur solidarité avec le rappeur “Savage”. Le rassemblement pour la justice s’est associé à des groupes de défense des droits des femmes et à des organisations de prévention de la violence, notamment le Southern Black Girls and Women’s Consortium, 2nd Call, Homies Unidos, Take Charge, Inc., COMMUNITYx, Inc. et TimeDon, par ABC Nouvelles.

“En tant qu’organisation qui valorise la dignité, la justice et la libération, nous – avec de nombreuses organisations – rassemblons [Tuesday] pour montrer notre solidarité envers Meg et la soutenir avec notre amour », a déclaré Carmen Perez-Jordan, présidente et chef de la direction de The Gathering for Justice, dans une déclaration à ABC News. « Nous nous engageons à faire passer le message que la violence n’est pas la réponse. Nous savons que le moment est venu de défendre les victimes de violence, en particulier la violence contre les femmes noires. »

Tory a été assigné à résidence avant le procès. Il a été initialement inculpé en octobre 2020 d’un chef d’accusation d’agression avec une arme à feu semi-automatique (usage personnel d’une arme à feu) et de port d’une arme à feu chargée et non enregistrée dans un véhicule. Dans la semaine précédant le procès de 2022, Tory a été inculpé d’un chef d’accusation supplémentaire pour avoir déchargé une arme à feu avec négligence grave. Il a plaidé non coupable des trois chefs d’accusation.

L’incident allégué a eu lieu le 12 juillet 2020. Tory (b. Étoile du jour Peterson), Megan (n. Megan Pete), et l’ancien meilleur ami de Meg, Kelsey Harrisa quitté un rassemblement à celui de Kylie Jenner La maison d’Hollywood Hills dans une Cadillac Escalade. Une dispute aurait éclaté, Megan sortant du véhicule. À ce moment-là, Lanez aurait crié: “Danse, b ****!” et a commencé à lui tirer dessus (h/t Pierre roulante). Lanez a nié la fusillade.

L’incident a attiré l’attention de la police, et Megan dit qu’elle a d’abord dit à la police qu’elle avait marché sur du verre parce que cet incident présumé s’était produit peu de temps après la mort de George Floyd. Megan savait comment la police pourrait réagir face à un homme noir avec une arme à feu dans la voiture. Cependant, lorsque des blagues, des mèmes et des “fausses informations” ont commencé à circuler, Megan a rendu publiques ses allégations.

“Je pensais que nous avions une vraie connexion”, a déclaré Megan Pierre roulante en 2021. Alors qu’elle a dit que Tory et elle n’avaient jamais eu de relation amoureuse, Megan a déclaré qu’ils étaient liés par la perte mutuelle de leurs mères. “Je pensais qu’il me connaissait. Et je n’aurais jamais pensé qu’il m’aurait tiré dessus. Je n’ai jamais mis la main sur cet homme. Je ne lui ai jamais rien fait. Il y a eu une dispute. Les gens se disputent tous les jours. Les amis se disputent tous les jours. Lorsqu’on lui a demandé ce que Megan espère dans ce procès, elle a dit Pierre roulante, “Je veux qu’il aille en prison. Je veux qu’il aille sous la prison.

À la fin du témoignage de Megan, Tory a été vu quittant la salle d’audience avec son fils sur le dos, par Pierre roulante. “C’est mon système de soutien et je suis aussi le sien”, a-t-il dit avec un sourire aux caméras. Son fils, qui ne fait pas partie du procès, était également dans la salle d’audience lors de certains des témoignages qui ont eu lieu, a rapporté le journal.

