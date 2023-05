Megan Thee Stallion sort apparemment avec la star du football Romelu Lukaku

Megan Thee Stallion et Pardi rompent les rumeurs ont tourbillonné

Megan sortait avec son collègue rappeur Pardison Fontaine depuis plus de deux ans avant que des rumeurs de rupture ne fassent surface en février.

Les fans aux yeux d’aigle ont souligné qu’elle ne l’avait plus suivi sur les réseaux sociaux et que sa page avait été supprimée de leurs photos couplées. Non seulement cela, mais la page de Pardi manque également de photos d’eux en couple, alimentant davantage les rumeurs d’une rupture.

Plus récemment, cependant, Pardi a été aperçu à Los Angeles en train de réciter un poème pour une « belle femme qu’il connaît » sans nom que les fans ont supposé être son amour de longue date.

« Vous êtes un survivant mais pas une victime, quelque part entre » Dieu lui pardonne « et » je dois l’attraper « », a déclaré Pardi faisant apparemment référence à la fusillade de Tory Lanez en 2020. « C’est pourquoi tu ne laisses jamais ces chiennes te faire perdre ton rythme / Tu traites ces négros comme s’ils en achetaient un, en obtenais un / Tu travailles ici pour ne pas avoir mal à l’esprit. »

Il a continué,

« Obtenez votre liste de choses à faire, c’est acheter des bougies et acheter des rideaux, c’est trouver votre but/ Vous dans votre sac pas seulement Birkins/ Vous savez que votre bonheur ne peut pas être acheté/ C’est profondément enraciné et pas seulement superficiel/ Le rêve est ‘ t assez grand si vous y pensez et ne devenez pas nerveux / Si vous avez besoin de moi fille, je suis à votre service.” […]« Mon oreiller est doux, mais pas trop / mon matelas parfait », a-t-il ajouté. « Bébé, laisse-moi taper sur ton… Tu veux gagner de l’argent, faire l’amour et des souvenirs/ Tu veux la suite penthouse avec toutes les commodités/ Tu veux une reconnaissance pour ta bravoure, pas de la sympathie/ Tu veux être serrée et embrassée doucement/ Toi tu veux être libre d’être toi-même sans pénalité, tu veux cette chimie.

Pensez-vous que Megan est passée de Pardi à Romelu Lukaku ?