Megan Thee Stallion s’exprime après le cambriolage de sa maison

Des cambrioleurs ont fait irruption dans la maison de Megan Thee Stallion à Hollywood Hills et ont emporté des objets d’une valeur potentielle de centaines de milliers de dollars.

TMZ a rapporté que les cambrioleurs avaient été enregistrés sur une vidéo de sécurité, a indiqué la source, et des estimations préliminaires indiquent qu’ils se sont enfuis avec plus de 300 000 $ en bijoux, en espèces et autres objets de valeur. Des sources ont ajouté qu’elle n’était pas chez elle à ce moment-là.

Le département de police de Los Angeles essaie toujours de trouver les cambrioleurs et regarde les images de surveillance du domicile de Megan, ainsi qu’une vidéo des caméras de ses voisins qui ont peut-être capturé les intrus.

Quelques instants après, Megan s’est rendue sur Twitter pour parler du cambriolage.

Elle a ajouté: “Les choses matérielles peuvent être remplacées mais je suis contente que tout le monde soit en sécurité 💙🙏🏾.”

Elle a poursuivi en disant: “Hotties, je suis vraiment désolée, mais après SNL, je dois vraiment faire une pause, je suis tellement fatiguée, physiquement et émotionnellement.”

Meg a le vent en poupe ces derniers temps. De son apparition sur la couverture de Rolling Stone cet été à la tête d’affiche de festivals de musique, en passant par le lancement d’un site Web de ressources sur la santé mentale, en passant par des poursuites judiciaires après avoir accusé Tory Lanez de lui avoir tiré dessus en 2020.

Le rappeur de Houston est également en lice pour un American Music Award dans la catégorie “Favorite Female Hip-Hop Artist”. L’émission sera diffusée le 20 novembre sur ABC.

Elle a également sorti son album Traumazine, qui comprend Latto, Rico Nasty, Jhene Aiko, Future et plus encore. L’un de ses morceaux sur l’album s’intitule “Anxiety” et il parle des jours où Megan se sent déprimée et fait face à sa propre anxiété. Elle a parlé de ses sentiers et de l’adversité dans la vie et a dit Pierre roulante plus tôt cette année comment elle y fait face.

“J’essaie chaque jour de m’en sortir et d’être bon. Je me sens si mal parce que j’ai l’impression que personne ne me prend au sérieux, mais je ne veux pas qu’ils me voient pleurer. Je ne veux pas qu’ils sachent que je me sens comme ça, parce que je ne veux pas qu’ils se disent : ‘Oh, je t’ai eu’. Je te casse. «Quand je vois que Thee Hotties se soucie de ma santé mentale, ils me disent: ‘OK, ma fille, tu ne veux pas te connecter. C’est très bien. Oh, Megan, je t’envoie juste de l’amour et du soutien aujourd’hui », a-t-elle déclaré à Rolling Stone dans son interview en couverture. “Je suis comme, ‘Vous connaissez tous mon esprit!”

Stallion est actuellement à New York pour une apparition dans Saturday Night Live et quelques instants avant le cambriolage, elle a tweeté à un fan, “en pause aux répétitions, je suis excité AF.”

De nombreux fans ont laissé des messages encourageants en ligne et ont envoyé leurs condoléances à la Hottie.

Malheureusement, Megan est la dernière célébrité à avoir fait face à une invasion de domicile. Cet été, la maison de Mariah Carey à Sandy Springs, en Géorgie, a été cambriolée. Selon PERSONNESla maison a été cambriolée par une entrée forcée par la porte arrière.

Selon le rapport, un homme du nom de Kenzel Walker a été arrêté et accusé d’homicide en juillet, mais n’a pas pu confirmer s’il s’agissait du même homme dans l’affaire de cambriolage.

Nous vous tiendrons au courant au fur et à mesure que de plus amples informations sur Megan Thee Stallion se développeront.