Megan Thee Stallion se souvient avoir retiré sa mère Holly Thomas du système de réanimation

Holly Thomas, la mère de Megan Thee Stallion, est décédée d’une tumeur au cerveau en 2019

La rappeuse parle de sa perte dans son nouveau documentaire Prime Video Megan Thee Stallion : dans ses propres mots

Megan dit qu’elle a dû prendre la décision difficile de débrancher la prise après que sa mère ait été déclarée en état de mort cérébrale

Megan Thee Stallion est depuis longtemps ouverte sur la douleur qu’elle a endurée après le décès de sa mère bien-aimée en 2019 – et dans son nouveau documentaire Prime Video, elle lève encore plus le rideau sur ce chagrin.

Megan, 29 ans, a perdu sa mère Holly Thomas à cause d’une tumeur au cerveau en mars 2019. Dans son nouveau film Megan Thee Stallion : dans ses mots (en streaming maintenant), la star se souvient de la fois où Thomas, 47 ans, a commencé à avoir des « crises consécutives », laissant Megan « en ruine ».

«Ils ont dû la soumettre. Elle était juste en état de mort cérébrale », explique Megan dans le documentaire, qui présente une animation poignante pour certaines séquences, notamment la mort de sa mère. « Alors je restais là-haut tous les jours. Je passais la nuit à l’hôpital. Je priais juste pour qu’elle puisse s’en remettre.

Malheureusement pour la chanteuse « Mamushi », Thomas n’a pas pu se remettre de ses problèmes de santé.

« Une fois que j’ai réalisé qu’elle ne reviendrait pas, je me suis dit : ‘Merde, je ne peux pas la garder comme ça.’ Parce que je sais qu’elle n’aurait pas voulu rester comme ça », se souvient Megan en larmes. « J’ai donc dû prendre la décision de débrancher, et elle est décédée le lendemain. »

Megan Thee Stallion et sa mère Holly Thomas.

Megan Thee Étalon/Instagram



Malgré son chagrin, Megan (née Megan Pete) est revenue sur scène trois semaines plus tard, sachant que Thomas n’aurait pas voulu qu’elle reste à la maison, triste.

« Vous savez que 2019 a été très difficile pour moi. Je ne veux annuler aucun de mes spectacles, et je ne voulais pas arrêter d’y aller, parce que ce n’est pas ce que ma mère voudrait que je fasse », dit-elle. depuis la scène dans un clip documentaire. « Elle était ma fan numéro un, malgré tous les tremblements de cul et les injures. »

Malgré cela, il était difficile pour Megan – qui a perdu son père Joseph Pete Jr. alors qu’elle était en neuvième année – d’aller de l’avant sans sa plus grande source de soutien.

« Quand ma mère est décédée, je pense que j’ai vraiment oublié qui j’étais et j’ai perdu beaucoup de confiance », dit-elle. « J’étais tellement habituée à ce que ma mère me dise quoi faire et quand la vie a commencé à devenir folle, je ne l’ai pas fait. ayez-la. »

Lors de la première du documentaire à Los Angeles le mercredi 30 octobre, Megan a salué Thomas – qui a également joué en tant que rappeur, sous le nom de Holly-Wood – dans un discours spécial.

« Je ne serais pas la femme que je suis aujourd’hui sans Holly Thomas », a-t-elle déclaré à la foule. « Alors maman, je t’aime. »

Megan Thee Stallion à la première de « Megan Thee Stallion: In Her Words » à Los Angeles le 30 octobre.

Amy Sussman/Getty



Megan a parlé fièrement de sa mère lors d’événements passés, notamment lorsqu’elle a reçu le prix 2021. Charme Prix ​​de la femme de l’année.

« Je suis vraiment honorée d’être en compagnie aussi incroyable », a-t-elle déclaré en acceptant son prix, alors que les larmes coulaient sur son visage. « Je veux vraiment remercier ma mère. Je veux remercier ma mère parce qu’elle m’a appris à être la femme que je suis. »

La gagnante d’un Grammy a félicité Thomas comme étant son « meilleur ami, mon manager » et son « tout », et a déclaré : « Je sais qu’elle est fière de moi aujourd’hui. » Megan a également révélé que c’était grâce à sa mère qu’elle était motivée à obtenir un diplôme en administration de la santé de la Texas Southern University en décembre 2021.

« [My mom and late great-grandmother] m’a remplie d’amour-propre et de détermination », a-t-elle déclaré. « Grâce à eux, je ne me suis jamais sentie indigne de mon succès et de ma féminité. Grâce à elles, j’ai appris à être compétitive avec moi-même et à comprendre que les autres femmes n’ont pas besoin de perdre pour que je gagne. »

Megan Thee Stallion : dans ses mots suit le parcours de la star « sur le chemin de la célébrité alors qu’elle navigue avec ténacité vers la gloire, le chagrin, la pression et le succès », selon un synopsis. « Le documentaire dévoile les moments les plus vulnérables de Megan d’une manière puissante qui permet aux fans de rencontrer la vraie Megan Pete. »