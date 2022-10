Megan Thee Stallion révèle si elle et Pardi Fontaine sont fiancés – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Broadimage/Shutterstock

“An 2 avec U,” Megan toi étalon sous-titré sur une galerie Instagram du 18 octobre d’elle et Pardon « Pardi » Fontaine. La galerie regorgeait des “plus grands succès” de leur jeune romance, avec des clichés de Megan, 27 ans, et Pardi, 32 ans, se livrant à diverses formes de PDA. L’amour de leur deuxième anniversaire était indéniable, ce qui a conduit certains à supposer que Pardi aurait pu se mettre à genoux pour Megan. Au milieu de toutes les rumeurs, “Tina Snow” a remis les pendules à l’heure un jour après l’anniversaire. “Lol aussi sympa qu’hier soir, nous ne sommes pas fiancés”, a-t-elle tweeté.

Suite Nouvelles des célébrités

Lol aussi bien qu’hier soir nous ne sommes pas fiancés – TINA NEIGE (@theestallion) 19 octobre 2022

Meg n’avait pas besoin d’une bague pour profiter de son anniversaire. “Mon homme est tellement obsédé par moi… j’adore ça pour moi”, a-t-elle tweeté le 18 octobre. “Big ole big black chocolate man.” Sa galerie anniversaire montrait à quel point Pardi était obsédée. Sur une photo, le rappeur “Backin’ It Up” a attrapé les fesses de Megan alors qu’elle portait une robe verte transparente. Dans un autre coup, Pardi est allé chercher du sucre avec sa langue, incitant une Meg en riant à le repousser. Une autre photo montre Pardi en train de prendre une bouchée du butin de Megan. Le reste de la galerie comprenait des moments intimes ensemble, y compris une photo d’eux se prélassant au lit.

Pardi a également affiché une galerie en l’honneur de son anniversaire et de celui de Megan. “DEUX ANS AUTOUR DU SOLEIL .. C’EST COMME NOUS AVONS ÉTÉ SUR NOTRE PROPRE PLANÈTE .. Je t’aime ..J’AI 4 JAMAIS 2 GO ..” il a légendé le message. La dernière diapositive de sa galerie l’a également montré en train de faire une “collation” avec les fesses de Megan alors qu’il lui enfonçait une fourchette dans le dos, dans l’espoir d’y goûter. “Ce garçon amoureux haha”, a commenté Genèse OTet beaucoup ont accepté.

Un an plus tôt, Megan et Pardi ont célébré leur premier anniversaire ensemble d’une autre manière bootylicious. Sur une photo d’une galerie désormais supprimée, Pardi a bu un cocktail dans un verre placé au milieu des fesses de Meg. D’autres images étaient plus romantiques, y compris une pose d’eux devenant sexy dans l’océan. “1 an de plaisir avec vous”, a-t-elle légendé les images.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Megan et Pardi ont rendu public leur romance en février 2021, quatre mois après avoir commencé à sortir ensemble. Meg était auparavant liée de manière romantique à Moneybagg Yo et G-Eazy. Selon les rumeurs, Meg serait impliquée dans Tory Lanezmais après que le rappeur lui aurait tiré dessus en juillet 2020, elle a précisé qu’elle et Tory n’étaient “pas en couple”.