Megan Thee Stallion révèle qu’elle a lu pour Mercedes sur P-Valley

Megan Thee Stallion vient de révéler qu’elle aurait pu jouer un rôle beaucoup plus important dans le drame Starz P-Vallée.

Lors d’une récente interview pour Apple Musique 1, la rappeuse “WAP” a dit à Nadeska et Ebro Darden qu’elle avait lu pour le rôle de Mercedes Woodbine avant d’apparaître finalement en tant que rappeuse Tina Snow dans la saison deux de P-Vallée.

« Ils m’avaient demandé de lire le rôle. Alors, j’étais comme, ‘D’accord, cool’ », a-t-elle révélé.

Au lieu de cela, le rôle est allé à Brandee Evans, que Meg a ensuite félicité pour avoir «déchiré» le drame à succès de Katori Hall.

“Je me dis:” Oh, merde “, j’ai l’impression de ressembler à un petit enfant dans ma cassette, dans ma petite cassette d’audition”, se souvient Stallion. “Alors, en regardant le spectacle et en me souvenant de ces répliques et en voyant tout, comment cela s’est déroulé, j’étais fier. J’étais comme, ‘Cette merde est difficile’ – même sans moi dedans.

Finalement, Megan a fait son chemin dans la série, jouant le rôle d’un rappeur qui collabore avec Lil ‘Murda (J. Alphonse Nicholson) sur une chanson avant de l’inviter à partir en tournée avec elle. Le personnage est apparu pour la première fois hors écran dans l’épisode deux, lorsque les fans n’ont entendu que sa voix. Leur chanson a finalement fait ses débuts à la radio dans l’épisode six avec Megan Thee Stallion faisant ses débuts à l’écran dans l’épisode neuf.

Meg a ensuite qualifié l’apparition de “moment de cercle complet”.

“Ça y est… [to] pouvoir revenir à la série et maintenant je suis établie et je fais un séjour », dit-elle, révélant qu’au moment où elle a auditionné, « Big Ole Freak » venait de sortir, mais son rôle d’invité coïncidait avec le sortie de son deuxième album studio, Traumazine.

« Je n’étais même pas encore ça. Et vous savez, ma fille, Katori, elle l’a vu en moi », a déclaré Megan. “Elle était comme, ‘Non, cette fille, nous l’aimons. Elle va être quelque chose. Pour qu’elle revienne et se dise, ‘OK, Meg, qu’est-ce qu’on va faire ? Amenez Tina Snow à [The Pynk].’ Et j’étais comme, ‘Bien.’

Découvrez la conversation complète de Megan Thee Stallion avec Nadeska et Ebro Darden ci-dessus.