Megan Thee Stallion répond aux rumeurs que Pardison Fontaine a proposé son anniversaire

Megan Thee Stallion et Pardison Fontaine sont toujours aussi forts, célébrant leur deuxième anniversaire avec un dîner romantique et des milliers de roses rouges.

Mardi soir, Meg et Pardi ont célébré leur deuxième anniversaire au hot spot new-yorkais Brooklyn Chop House Times Square.

Selon des rapports de Page 6le rappeur “WAP” est arrivé dans une robe à paillettes bleues moulante tandis que son petit ami portait un costume noir avec des lunettes de soleil noires alors qu’ils se dirigeaient vers un dîner privé sur le toit pour deux.

“Pardi a passé des heures à créer l’expérience et le décor sur le toit”, a déclaré une source à la publication. “[The] le toit était orné de milliers de ballons, de roses rouges et éclairé par des bougies. Megan était impressionnée et avait l’air magnifique.

La source a poursuivi: “Ils ont montré tellement d’amour, s’étreignant et s’embrassant… Megan souriait d’une oreille à l’autre quand elle a quitté le restaurant avec un énorme bouquet de roses qui était beaucoup à gérer, mais elle a sacrément réussi .”