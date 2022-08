Megan Thee Stallion rejoint MCU avec un rôle dans She-Hulk de Marvel

La rappeuse Megan Thee Stallion a été choisie pour le Série Marvel She Hulk : avocateselon La coupe du lundi. Le rôle que jouera la gagnante du Grammy et quand elle apparaîtra dans l’émission Disney Plus reste incertain. L’émission a débuté en août et deux épisodes sans Megan sont déjà arrivés, elle apparaîtrait donc quelque part dans la durée des sept épisodes restants.

Le chanteur “Savage” et “Big Ole Freak” a déjà joué dans le drame Starz P-Valley. Elle devrait également jouer dans le film de comédie musicale Baiser des jumeaux identiques.

She-Hulk est une série comique qui suit Jennifer Walters (Orphan Black’s Tatiana Maslany) alors qu’elle navigue dans la vie d’avocate et de hulk superpuissant. Mark Ruffalo, Benedict Wong, Tim Roth, Ginger Gonzaga, Josh Segarra, Jameela Jamil, Charlie Cox, Jon Bass et Renée Elise Goldsberry font également partie du casting. Nouveaux épisodes déposer le jeudi.