Megan Thee Stallion et son ancien label sont parvenus à un accord cette semaine dans le procès du rappeur qui dure depuis un an, les deux parties acceptant de se séparer.

Les avocats de 1501 Certified Entertainment ont confirmé l’accord au Los Angeles Times le vendredi 20 octobre, mais ont refusé de commenter davantage. Ils ont fait référence à une déclaration publiée sur la page Instagram du label qui disait : « Megan Thee Stallion et 1501 Certified sont heureux d’annoncer qu’ils sont mutuellement parvenus à un règlement confidentiel pour résoudre leurs différends juridiques.

“Dans le cadre de cet accord, les deux parties ont convenu de se séparer à l’amiable”, poursuit le communiqué. “Megan et 1501 sont heureux de laisser cette affaire derrière eux et d’avancer dans le prochain chapitre de leurs activités respectives.”

Le fondateur du label, Carl Crawford, ancienne star de la MLB et joueur des Dodgers, a ajouté dans le communiqué : “Nous tous chez 1501 souhaitons à Megan le meilleur dans sa vie et sa carrière.”

Les représentants de Megan Thee Stallion, dont le nom légal est Megan Pete, n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires du Times vendredi après-midi.

Contrat « unilatéral »

Dans une série de poursuites contre 1501, déposées tout au long de l’année 2022 dans le comté de Harris, au Texas, Pete a tenté de se retirer du contrat de label qu’elle a signé en 2018 avec Crawford. Les poursuites ont qualifié le contrat de « unilatéral » et d’« inadmissible ».

Pete a allégué dans ses plaintes que le label lui devait plus d’un million de dollars de redevances impayées, qu’il n’avait pas réussi à promouvoir sa musique ou à lui permettre d’enregistrer de la nouvelle musique avec d’autres artistes, et qu’il lui avait signé un accord inférieur aux normes de l’industrie.

Le label, a en outre allégué Pete, n’a pas délibérément classé sa sortie de 2021 « Something for Thee Hotties » comme un album, dans le but de la « lier » et de la forcer « à sortir plus d’albums dans le cadre du contrat au profit financier de 1501. »

Les avocats de 1501 et de Crawford ont répliqué, affirmant que c’était Pete qui lui devait de l’argent. Le label a déclaré que Pete devait lui verser plus de 10 millions de dollars de revenus et de redevances provenant des tournées, des ventes de marchandises et de ses parrainages, soutiens et travaux commerciaux avec d’autres marques.

La marque a également déclaré dans des documents judiciaires que Pete avait « systématiquement refusé de se conformer aux [contract] des dispositions qui ne lui plaisent pas. Et parce que le label disait que « Something for Thee Hotties » n’était pas un album complet, ils ont allégué que Pete leur devait encore un autre album complet.

La semaine dernière, Megan Thee Stallion a annoncé un projet à venir dans une série de publications sur Instagram, révélant des images d’elle posant avec des crocs de vampire, accompagnées d’images de serpents et du titre “Act One”. Dans une légende qui recouvrait deux des messages, elle a écrit : « Commençons ».